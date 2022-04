Diretta Live Inter-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della semifinale di ritorno della Coppa Italia 2021/2022.

Dopo lo 0-0 dell’andata, Inter e Milan stasera si giocano l’accesso alla finale della Coppa Italia. La vincente affronterà poi chi avrà la meglio tra Juventus e Fiorentina, che giocheranno domani a Torino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI INTER-MILAN

Coppa Italia, Inter-Milan: la cronaca live del derby

Alle ore 21 l’arbitro Mariani fischierà l’inizio del derby.

Coppa Italia, formazioni ufficiali e preview di Inter-Milan

Inter e Milan sono entrambe reduci da dalle vittorie in campionato e nel derby di stasera a San Siro hanno grande voglia di prevalere. In palio c’è l’accesso alla finale di Coppa Italia. Nell’andata della semifinale il risultato è stato di 0-0, anche se i rossoneri avrebbero meritato di vincere per aver giocato molto meglio e creato tantissime occasioni non sfruttate.

Entrambi gli allenatori schierano delle formazioni di alto livello per puntare a vincere, anche se al Diavolo può bastare un pareggio con gol per passare il turno. Simone Inzaghi a destra preferisce Darmian a Dumfries, mentre a centrocampo conferma il “grande” ex Calhanoglu. Attenzione alla temibile coppia d’attacco composta da Correa e Lautaro Martinez, con Dzeko e Sanchez che partono dalla panchina.

Pioli recupera Calabria in difesa e riporta Kalulu al centro al fianco di Tomori. A centrocampo confermati Tonali e Bennacer, mentre Kessie agirà nuovamente da trequartista. A destra altra chance per Saelemaekers, che ha avuto la meglio su Messias. Il centravanti sarà di nuovo Giroud, con Rebic che inizierà dalla panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali del derby Inter-Milan

INTER (3-5-2): Handanovič; Škriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Correa, Martínez. A disp.: Radu; D’Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Ranocchia; Gagliardini, Gosens, Vecino, Vidal; Caicedo, Džeko, Sánchez. All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia; Bakayoko, Castillejo, Díaz, Krunić, Messias; Lazetić, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia.