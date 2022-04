Sky – Inter-Milan, due novità di formazione per i nerazzurri

Simone Inzaghi sta pensando a due cambi di formazione rispetto all’ultima sfida di campionato contro lo Spezia

Stasera va in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan. All’andata è finita 0-0 e quindi oggi si parte le due squadre partiranno esattamente alla pari per provare a guadagnarsi la finale.

Ovviamente sia Pioli che Inzaghi hanno intenzione di schierare la miglior formazione possibile per aggiudicarsi l’ultimo dei quattro derby della stagione raggiungere l’obiettivo qualificazione. Pioli ha recuperato anche Calabria e lo riproporrà subito dal primo minuto, mentre per la trequarti è favorito ancora Kessie. L’ivoriano garantisce il giusto equilibrio contro un avversario importante come l’Inter e probabilmente toccherà a lui agire alle spalle di Giroud.

Dubbi di formazione anche per i nerazzurri che potrebbero cambiare qualcosa rispetto all’ultima partita contro lo Spezia. Come riportato da Sky Sport, per quanto riguarda l’attacco potrebbe rimanere fuori Edin Dzeko: al bosniaco può toccare la panchina a vantaggio di una coppia titolare tutta argentina, formata da Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Il Toro è quindi pronto a ripartire dall’inizio dopo l’ultima panchina.

Si prospetta un avvicendamento importante anche sulla fascia destra con Dumfries che potrebbe lasciare il posto a Matteo Darmian. L’ex Parma potrebbe garantire meno spinta offensiva ma rispetta sicuramente meglio i compiti difensivi rispetto all’olandese. Un altro segnale che Simone Inzaghi teme la corsia mancina della squadra rossonera e vuole cercare di contenere al meglio Theo Hernandez e Rafa Leao. Sarà confermato invece a sinistra Ivan Perisic: il croato è in uno stato di forma eccellente e il suo impiego è certo.