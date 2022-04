Dalla Spagna – Milan, offerta per il “nuovo Pedri”

In Spagna rivelano che il club rossonero vuole chiudere al più presto per un giovane talento: può essere un colpo importante in prospettiva.

C’è in corso una trattativa per la cessione del Milan al fondo Investcorp, ma la dirigenza non è comunque immobile sul calciomercato. In attesa di avere chiarezza definitiva sul fronte societario, Paolo Maldini e Frederic Massara si muovono per alcuni potenziali acquisti.

La dirigenza vuole farsi trovare pronta a ogni evenienza, può essere fondamentale bloccare già qualche colpo con anticipo. Vero che, senza sapere se ci sarà o meno la cessione del club, le trattative si possono un po’ complicare; però il progetto rossonero si è dimostrato solido negli ultimi anni e può attrarre diversi calciatori.

Alcuni possono anche decidere di aspettare l’evoluzione delle vicende societarie, dando precedenza al Diavolo su altre opzioni. Ci sono giocatori con scadenze contrattuali ravvicinate per i quali è meglio agire anticipatamente. Uno di questi è Alberto Moleiro.

Calciomercato Milan, arriva Alberto Moleiro?

Il trequartista classe 2003 gioca in Spagna con la maglia del Las Palmas, squadra che milita nella Segunda Division. Nelle 30 presenze stagionali ha messo insieme 2 gol e un assist. Ha un contratto che scade a giugno 2023 e pertanto può essere un’occasione low cost nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Secondo quanto rivelato da Fichajes.net, il Milan lo ha seguito più volte in questi mesi e sta valutando concretamente la possibilità di avanzare un’offerta per acquistarlo. Moleiro è molto attratto dall’idea di trasferirsi in Italia per indossare la maglia di una delle più importanti squadre della storia.

Anche altre società, ovviamente, hanno messo nel mirino il giovane talento spagnolo. Non sarà facile per il Milan assicurarselo. L’attuale trattativa per la cessione del club potrebbe favorire la concorrenza. Maldini e Massara hanno avviato dei contatti, però oggi è difficile dire dove Moleiro giocherà nella prossima stagione.

C’è chi lo definisce il “nuovo Pedri”, facendo riferimento al talentuosissimo centrocampista del Barcellona che ha giocato proprio nel Las Palmas prima di approdare in Catalogna. Anche il Milan si era interessato a Pedri, ma il Barça ha avuto la meglio e oggi si ritrova in casa un potenziale top player. Stavolta il club rossonero spera di arrivare prima di altri a mettere le mani su Moleiro.