Asensio, svolta inattesa: firma vicina, può cambiare tutto

Torna al gol Marco Asensio. L’obiettivo di mercato rossonero ha segnato il vantaggio per il suo Real, riscattando le ultime critiche… Ma nel frattempo arrivano novità importanti sulla sua situazione!

È ormai risaputo che Marco Asensio gravita concretamente in orbita Milan. Pare che Paolo Maldini si stia impegnando per portare il fantasista in rossonero la prossima estate, al fine di migliorare in maniera sostanziale il tasso tecnico della trequarti di Pioli.

Per i tifosi, Marco Asensio è un sogno, ma adesso non è più soltanto una suggestione. I contatti sono in corso tra la dirigenza milanista e l’entourage del giocatore, anche se sembrano esserci novità importanti sulla sua situazione. Difatti, come riportato da Daniele Longo, il fantasista spagnolo è pronto a cambiare scuderia.

Sembra che sia tutto pronto per il suo passaggio sotto l’ala di Jorge Mendes, il potente procuratore portoghese che vanta diversi top player sotto la sua ala. Mendes gode di buoni rapporti con il Milan, complice anche il fatto che Rafael Leao è un suo assistito.

Attenzione però. Perchè il passaggio di Asensio sotto la procura di Jorge Mendes sembra portare con sè un collegamento alla Premier League. L’agente portoghese, riferisce Longo, spingerebbe per far approdare Marco al Tottenham. Ma non soltanto. Il Real Madrid, secondo la medesima fonte, sta riscontrando dei problemi nell’affare che porta a Mbappè e quindi potrebbe tentare il rinnovo al rialzo per Asensio.

Attualmente, la situazione non è chiarissima e le prossime settimane potranno dirci sicuramente di più. Nel frattempo, il classe 1996 è tornato al gol stasera, riscattando le ultime critiche.

Real Madrid, titolarità per Asensio contro l’Osasuna

Stasera Carlo Ancelotti ha deciso di dare fiducia a Marco Asensio, schierandolo da titolare contro l’Osasuna. Il giocatore ha ricompensato la scelta del suo allenatore segnando il gol che ha ridato il vantaggio al Real Madrid. Non un gol spettacolare, ma Asensio si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto segnando l’1-2 in favore dei blancos.

La rete è arrivata a fine primo tempo, dopo che l’Osasuna, squadra padrona di casa, aveva trovato il momentaneo pareggio per 1-1. Un gol quello di Asensio che riscatta in parte le ultime critiche ricevute e che lo avevano definito un calciatore diverso da quello delle scorse stagioni.

Una rete che arriva in un momento particolare e di transizione per il giocatore. Il suo futuro adesso è una grandissima incognita. L’ambiente rossonero non smette di sognare, ma qualcosa potrebbe cambiare presto e non in positivo per il Milan.