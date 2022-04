Renato Sanches fa sognare i tifosi: super gol in Reims-Lille – VIDEO

L’obiettivo di mercato del Milan è stato protagonista di un gran gol. Renato Sanches conferma la sue qualità e ovviamente il Diavolo osserva…

I prossimi mesi ci diranno se Renato Sanches e il Milan uniranno le proprie strade. È risaputo che Maldini e Massara hanno ormai puntato quello che sarà il sostituto del partente Franck Kessie. L’ivoriano si è promesso al Barcellona, e pare proprio che sia il portoghese del Lille il prescelto per la mediana rossonera.

I contatti sono ormai avviati da tempo, da gennaio con precisione. Già nel mercato invernale il Milan aveva tentato l’affondo per Renato, ma pare che le alte richieste d’ingaggio del giocatore abbiano poi bloccato tutto. Sanches, però, ha lasciato intendere che è soltanto una questione di tempo. Dopo aver giocato la Champions League con il suo Lille, è pronto a cambiare casacca in estate. E il Milan sembra essere la destinazione più probabile.

Certo, la concorrenza non manca. Juventus e diversi club di Premier League vorrebbero mettere le mani sul centrocampista ex Bayern Monaco, ma il Milan ad oggi è la destinazione favorita. Ad un anno dalla scadenza del suo contratto col Lille, potrebbe partire per una cifra abbordabile. Circa 20 milioni di euro.

Renato Sanches, nel frattempo, continua a lanciare segnali importanti e che fanno sognare i tanti tifosi rossoneri. Diversi like sui social, sia a calciatori rossoneri ma anche agli stessi profili dell’AC Milan, hanno infiammato gli animi dei supporters del Milan.

In attesa di novità importanti, Renato continua a lanciare segnali cruciali anche sul campo. Sempre leader nel rettangolo verde, oggi ha anche segnato un gran gol per il suo Lille.

Reims-Lille, un siluro di Sanches stabilisce il pareggio

Oggi, il Lille di Jocelyn Gourvennec sfida il Reims in trasferta per la 33esima giornata di Ligue 1. Ci ha pensato proprio Renato Sanches a pareggiare i conti, dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio al 32’ del primo tempo, per mano di Munetsi, centrocampista. Il portoghese ha sganciato un vero e proprio bolide dalla distanza, sorprendendo il portiere poco sotto l’incrocio dei pali.

Una rete che conferma le qualità di Sanches e che ovviamente non passerà inosservato agli occhi del Milan e dei suoi dirigenti. Anche i tanti tifosi rossoneri non potranno far altro che apprezzare e sperare che presto Renato possa arrivare in rossonero a compiere certe prodezze.

Intanto, godiamoci il goal del centrocampista! Di seguito il video: