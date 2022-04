Asensio-Milan, c’è l’offerta dei rossoneri: i dettagli

In Spagna confermano l’assalto del club rossonero a un esterno offensivo: ma il prezzo del cartellino può essere un problema.

È evidente che tra i problemi della squadra di Stefano Pioli ci sia il reparto offensivo, dove nei ruoli di trequartista ed esterno destro non c’è sufficiente produzione di gol e assist. Servono giocatori che facciano maggiormente la differenza. La prossima sessione di calciomercato sarà importante per porre rimedio alla situazione.

Il Milan ha dato fiducia ad alcuni calciatori che non hanno avuto il rendimento atteso. Su tutti Brahim Diaz, del quale non c’è un’alternativa vera in organico. In questo caso la società ha azzardato non prendendo un altro fantasista e il rischio non sta pagando, anche se la squadra è lo stesso in cima alla classifica della Serie A.

Per quanto riguarda gli esterni destri offensivi, Alexis Saelemaekers è la grande delusione. Non è cresciuto rispetto alla passata stagione, ci si aspettava molto di più da lui. Junior Messias ha realizzato 6 gol, ma non ha regalato nessun assist e in generale il suo rendimento non è stato costante. Serviva qualcosa di più su quella fascia.

Calciomercato Milan, colpo Asensio: news dalla Spagna

Il Milan sicuramente prenderà una nuova ala d’attacco nella prossima finestra del calciomercato. In Italia si parla spesso di Domenico Berardi, ma i 30 milioni di euro chiesti dal Sassuolo sono considerati eccessivi. Un altro nome accostato spesso al club è quello di Marco Asensio, in uscita dal Real Madrid.

Il maiorchino ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e la trattativa per il rinnovo non sta decollando. La società spagnola ha dei dubbi sul suo valore ed è aperta a valutare la cessione. In Spagna il portale Fichajes.net conferma che il Milan è interessato e che per Asensio è pronto a offrire 25 milioni per l’acquisto del cartellino.

Tuttavia, sembra che il Real Madrid non sarebbe entusiasta di una simile proposta. La fonte riferisce che l’obiettivo dei blancos è quello di incassare più soldi dalla vendita del giocatore. Da capire chi si farà avanti concretamente e se veramente un’offerta eventuale da 25 milioni possa essere respinta, considerando la scadenza contrattuale ravvicinata.

Asensio certamente rappresenterebbe un upgrade importante per la corsia destra offensiva di Pioli, ma non bisogna farsi illusioni. La concorrenza di alcune squadre della Premier League non sarà semplice da battere. Il calciatore percepisce circa 5 milioni netti a stagione e spera di strappare un contratto con uno stipendio superiore, mentre il Milan non vorrebbe discostarsi da tale cifra. In Inghilterra possono accontentare più facilmente le sue richieste.