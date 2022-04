Lazio-Milan, come a San Siro: il dato incredibile sui biglietti venduti

Per la sfida contro i biancocelesti è previsto un esodo rossonero: il dato sulla vendita dei tagliandi è impressionante

Domenica sera all’Olimpico c’è Lazio-Milan, gara in programma alle 20:45. La squadra di Stefano Pioli si gioca molto a Roma in chiave corsa scudetto e un successo con i biancocelesti sarebbe davvero importante.

Attualmente il Diavolo è in testa alla classifica con 71 punti ma l’Inter recupererà la gara col Bologna tra pochi giorni. Si gioca punto a punto ormai e ogni partita assume un’importanza fondamentale. I tifosi del Milan sono consapevoli di ciò e per questo motivo non faranno mancare il loro apporto alla squadra neanche in quest’occasione. I sostenitori rossoneri non sono mai mancati quest’anno, né a San Siro né in trasferta, e anche stavolta saranno presenti in massa per trascinare la squadra alla vittoria contro la formazione di Maurizio Sarri.

Infatti, secondo quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, storica emittente romana di fede biancoceleste, il dato sui biglietti venduti per il match è abbastanza indicativo: 17mila tagliandi fino a questo momento, di cui oltre la metà sono in mano ai tifosi rossoneri.

I Distinti Sud Ovest (5765 biglietti) sono andati polverizzati e per questo il presidente Claudio Lotito ha deciso di aprire anche una parte della Curva Sud, mettendo a disposizione altri 3750 posti. Sembrerà quindi che il Milan giocherà in casa domenica sera, e questa può essere un’ulteriore spinta per la squadra, che ha già battuto la i capitolini due volte in questa stagione, all’andata in campionato e ai quarti di coppa Italia.