Milan, date e programmazione tv dalla 35^ alla 37^ giornata

Sono stati resi noti dalla Lega Serie A gli orari delle gare in programma per le gare finali di questa stagione, trentottesima giornata a parte

Ci apprestiamo a vivere il rush finale di questo lungo campionato. Dopo l’amara uscita dalla Coppa Italia contro i cugini dell’Inter, il Milan adesso ha l’obbligo di credere fino in fondo nello Scudetto giocandosela sempre con i nerazzurri. A cinque giornate dal termine della Serie A è ancora tutto in bilico in classifica.

L’Inter, se dovesse vincere il recupero contro il Bologna, si porterebbe davanti a tutti con un punto in più rispetto alla squadra di Stefano Pioli. Il calendario, inoltre, da qui alla fine sembra favorevole ai ragazzi di Inzaghi ma nel calcio mai dire mai. E’ proprio il Milan ad insegnarlo, che ha perso punti forse fatali (speriamo di no) proprio con squadre che sembravano alla portata. Detto questo, è ancora tutto da vedere. I rossoneri non possono commettere alcun passo falso a partire da domenica prossima quando saranno ospiti della Lazio.

La speranza è quella di recuperare quanto prima Zlatan Ibrahimovic, un vero e proprio fantasma in questo girone di ritorno. Per l’ormai ultra quarantenne svedese i problemi fisici si fanno troppi, ma nonostante questo il suo apporto mentale, da leader, può ancora fare la differenza. Scaroni, l’attuale presidente del club, ha più volte ribadito che l’obiettivo primario del Milan è la qualificazione in Champions League, e questo traguardo sembra alla portata. Ma perché non credere in qualcosa in più?

Fiorentina, Hellas Verona e Atalanta: il Milan solo su Dazn

La Lega Serie A, nel comunicato ufficiale firmato dal presidente Lorenzo Casini, ha ufficializzato quelli che sono gli orari, le date e la programmazione televisiva di trentacinquesima, trentaseiesima e trentasettesima giornata di campionato. Manca solo l’ultima, praticamente, che sarà comunicata più in là. In queste giornate il Milan affronterà rispettivamente la Fiorentina a San Siro, in uno stadio che va verso il sold out, l’Hellas Verona al Bentegodi e nuovamente in casa l’Atalanta, anche qui al Meazza i biglietti vanno esaurendosi in fretta.

Il diavolo giocherà contro la squadra di Vincenzo Italiano domenica 1° maggio, alle ore 15. La gara sarà visibile soltanto su Dazn, così come le restanti due. Contro l’Hellas Verona in campo la domenica successiva, vale a dire l’8 maggio alle ore 20.45 nel posticipo di giornata. La partita con l’Atalanta sarà ancora una volta di domenica, il 15, alle ore 18. Tre orari diversi dunque, ma sempre di domenica e sempre su Dazn. Questo il calendario completo:

DOMENICA 1 MAGGIO

Milan-Fiorentina | ore 15.00 | Dazn

DOMENICA 8 MAGGIO

Hellas Verona-Milan | ore 20.45 | Dazn

DOMENICA 15 MAGGIO

Milan-Atalanta | ore 18.00 | Dazn