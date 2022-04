Sky – Ibrahimovic lascia Milanello: le ultime sul recupero

Sky Sport riferisce novità cruciali sulla rosa rossonera in vista della gara contro la Lazio. Il rossonero ha lasciato Milanello in anticipo…

Il Milan deve subito rialzarsi dalla pesante sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia. Quel risultato sin troppo severo non dovrà affatto pesare sul resto della stagione. I rossoneri, seppur sconfitti per 3-0, hanno condotto una gara notevole, e per questo dovranno concentrarsi esclusivamente sulla prestazione per raccogliere forze in vista dello sprint campionato.

Mancano cinque gare da disputare, e il Milan è ancora lì in testa. Certo, l’Inter è sempre a due punti e con una gara in meno da disputare. Ma ora più che mai c’è la necessità di non guardarsi più indietro. La prossima gara sarà ancora tostissima per gli uomini di Pioli, che saranno costretti ad affrontare un’altra big del campionato. Ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri a far da rivale, una formazione che negli ultimi tempi ha preso ritmo e risultati.

Bisognerà essere concentrati al massimo, e tirare fuori tutto il potenziale che la squadra possiede. Dovrà essere bravo Pioli a gestire soprattutto le energie mentali dei suoi giocatori. Rabbia e delusione dovranno essere tradotti in grinta, coraggio e foga di vittoria. Sarà importante ogni singolo in vista del finale di campionato.

La squadra è tornata ad allenarsi ieri a Milanello, conducendo un’amichevole contro l’SSD Audace di Verona. Oggi pomeriggio, invece, seguirà la seconda seduta in vista della Lazio, con un allenamento standard di preparazione alla gara. Arrivano novità importanti da Sky Sport.

Milan, Ibra non si allena: lascia il centro prima della seduta

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha parlato direttamente da Milanello riferendo novità importanti. Se è vero che il Milan avrà bisogno di tutti in questo finale di stagione, la frase vale anche e soprattutto per Zlatan Ibrahimovic. Oggi è arrivata voce che lo svedese ha messo nel mirino proprio la Lazio per tornare in campo dopo il “leggero” infortunio.

Ma le news non sono confortanti in tale senso. Il Milan affronterà i biancocelesti domenica sera all’Olimpico, ma anche oggi, riferisce Di Stefano, Ibrahimovic non si è allenato in gruppo. Difatti, l’attaccante ha lasciato Milanello ben prima dell’arrivo dei compagni per la seduta di lavoro, e ciò sta a significare che anche oggi ha svolto un allenamento differenziato.

Da comprendere se le cose potranno cambiare già da domani. Ogni giorno sarà essenziale per valutare le condizioni del 40enne e capire se questo rientrerà presto ad allenarsi in gruppo. La presenza, la leadership di Ibra possono sicuramente fare la differenza a cinque giornate dal termine. I giovani hanno bisogno della sua guida.