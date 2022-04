Escluso l’arrivo del bomber al Milan: l’annuncio categorico

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha escluso l’arrivo del centravanti, accostato ieri ai rossoneri

Tra calciomercato e sfida alla Lazio. Carlo Pellegatti ha parlato così sul proprio canale YouTube. Il noto giornalista si è soffermato sulla notizia bomba arrivata ieri dall’Inghilterra.

L’abbiamo riportata anche noi e avrebbe chiaramente del clamoroso: si parla di un possibile interessamento da parte del Milan per Romelu Lukaku.

L’attaccante difficilmente resterà al Chelsea ma il Milan appare una destinazione difficile: “Ieri ho letto di Lukaku al Milan. L’hanno scritto in Inghilterra – afferma Pellegatti – non credo proprio che il mio cavallo possa vincer l’Arc de Triomphe e le possibilità che il mio cavallo trionfi sono identiche alle possibilità di Lukaku venga al Milan”.

Testa alla Lazio

“Oggi a me interessa solamente che la squadra riesca a conquistare i tre punti contro la Lazio, dimenticando il nervoso per quello che è successo contro l’Inter – afferma Pellegatti – I ragazzi hanno recuperato Romagnoli ma non credo giocherà titolare. Non so se ci saranno Ibra e Rebic (intervento andato in onda prima dell’allenamento, in cui Rebic ha lavorato in gruppo). Se il croato dimenticasse i suoi malanni… abbiamo bisogno di lui. Siamo stati mesi senza Kjaer, senza il leader della difesa e nessuno lo ha sottolineato perché ci siamo abituati. Voglio vedere una squadra che perde un giocatore così! Il Milan deve dare tutto senza avere rimpianti”.