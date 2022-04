Milan a Investcorp, 300 milioni per il mercato | Due top player nel mirino

La Gazzetta dello Sport ha fatto oggi il punto di quello che potrà essere il mercato del Milan con InvestCorp al comando. Si valutano due super-colpi!

Continuano a rincorrersi le voci rigurdanti il cambio di proprietà del Milan. È ormai risaputo che la Elliott Management è in trattativa esclusiva con la InvestCorp. Una cessione che potrebbe far guadagnare al fondo statunitense ben 1,1 miliardi di euro.

Di conseguenza, in questo finale di stagione caldissimo, il club rossonero si gioca anche il suo futuro prossimo societario. Sembra manchi pochissimo all’accordo definitivo tra i due fondi, con quello arabo pronto ad entrare nel calcio europeo che conta.

I tifosi fantasticano già su quello che sarà il prossimo mercato estivo con InvestCorp al comando. Ma le notizie parlano chiaro: gli investimenti saranno maggiori, ma non si faranno follie. La Gazzetta dello Sport ha però riportato un’indiscrezione parecchio interessante nella sua edizione odierna.

La rosea ha sottolineato che fonti vicine al fondo del Bahrein affermano che InvestCorp sia pronta ad investire ben 300 milioni per il mercato rossonero in entrata. In tal senso, i nomi sul tavolo sono diversi. Ce ne sono in particolar modo due che fanno sognare l’ambiente rossonero. Parliamo di due top player dalle grandi qualità.

Milan, ecco i due colpaccio estivi: ma prima il cambio di proprietà

La Gazzetta dello Sport ci va cauta circa il possibile mercato estivo del Milan. Al momento, si tratta di semplici interessamenti. Bisognerà attendere il cambio di proprietà per capire quanto effettivamente si possa alzare l’asticella degli investimenti. Ma ci sono già dei nomi in ballo, molto importanti.

Per l’attacco, oltre ad Origi e Scamacca, è balzato in pole negli ultimi giorni il nome di Sebastien Haller. L’attaccante dell’Ajax da 32 gol stagionali. Un vero rapace della porta avversaria, e che vanta grandi qualità fisiche oltre che tecniche. Per lui potrebbe però volerci circa 45 milioni di euro. Una somma al momento fuori dalla portata del Diavolo. Per questo, sottolinea la rosea, bisognerà attendere l’effettiva entrata di InvestCorp per valutare la fattibilità dell’acquisto.

Oltre al nome di Haller, c’è quello di un altro top player che continua a gravitare in orbita Milan, ed è quello di Marco Asensio. Fonti spagnole riportano che il trequartista spagnolo abbia risposto col silenzio all’offerta di rinnovo del Real Madrid. Ieri, Marco ha ufficializzato il suo passaggio alla scuderia di Jorge Mendes, una mossa che esprime tutta la voglia del giocatore di assicurarsi un futuro florido altrove.

Al momento guadagna 6 milioni di euro netti al Real, e per cambiare casacca è pronto a chiedere un sostanziale aumento dell’ingaggio. Difficile che il Milan, data la strategia adottata sin ad oggi, decida di assecondare le pretese di Asensio. Ma è presto, come dicevamo, per fare previsioni su quella che sarà la prossima politica del club rossonero su ingaggi ed investimenti.

Il Milan, in tutto ciò, dovrà stare molto attento agli equilibri dello spogliatoio. Un fattore assolutamente da tenere in considerazione! Si attendono passi concreti sul fronte societario per avere scenari più chiari.