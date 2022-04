Milan, colpo folle dalla Lazio: la Gazzetta sgancia la bomba

La Gazzetta dello Sport non esclude del tutto che il Milan possa prendere un rinforzo importante dalla Lazio: l’affare, però, appare decisamente complicato.

Il club rossonero potrebbe cambiare proprietà a fine stagione e stanno già circolando indiscrezioni importanti sulla futura campagna acquisti. Sembra che il fondo Investcorp, nel caso in cui riuscisse a chiudere l’operazione con Elliott, voglia fare un calciomercato di alto livello.

Difficile dire oggi che budget avrà a disposizione il Milan per rinforzare la squadra. Sicuramente il margine per investire sarà superiore rispetto all’estate 2021, dato che nel frattempo nelle casse sono entrati i soldi della UEFA per la partecipazione alla Champions League e anche maggiori introiti derivanti dai nuovi sponsor.

La situazione del bilancio rossonero è in miglioramento e ciò consentirà di spendere di più. C’è chi ipotizza una campagna acquisti faraonica e chi invece immagina una politica non troppo distante da quella tenuta da Elliott negli ultimi anni.

Calciomercato Milan, rinforzo dalla Lazio?

La Gazzetta dello Sport in questi giorni si è sbilanciata scrivendo che il Milan avrà la bellezza di 300 milioni di euro da investire nel calciomercato. Una somma clamorosa e alla quale si stenta a credere, considerando che il fatturato del club attualmente non consente di pensare che si possa spendere così tanto.

Oggi il quotidiano sportivo nazionale oggi lancia un’ipotesi suggestiva, non escludendo che in caso di cambio di proprietà il Milan possa iscriversi alla corsa per Sergej Milinkovic-Savic. Il 27enne centrocampista serbo sembra intenzionato a lasciare la Lazio e a trasferirsi in una squadra maggiormente ambiziosa. Al club biancoceleste una cessione pesante farebbe comodo per il bilancio e per poter reinvestire nel rafforzamento dell’organico.

Paris Saint Germain, Manchester United e Juventus sono le società indicate come principali candidate al suo ingaggio. Claudio Lotito chiede tantissimi soldi per vendere il suo gioiello, il cui contratto scade nel giugno 2024. Il prezzo del cartellino sembra aggirarsi sui 70 milioni. Si tratta dunque di un’operazione molto onerosa.

Onestamente ci sembra difficile immaginare un approdo di Milinkovic-Savic al Milan, però La Gazzetta dello Sport non esclude colpi di scena. Già in passato il calciatore era stato accostato al club rossonero. Scopriremo tra non molto quale sarà il suo futuro. Al netto dei costi, sicuramente chi lo prenderà farà un buon affare dal punto di vista tecnico-tattico.