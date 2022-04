Serie A, la classifica aggiornata dopo Inter-Roma

In attesa della sfida di domani dei rossoneri, l’Inter batte i giallorossi e si riporta momentaneamente in vetta

L’Inter batte la Roma nell’anticipo di sabato e si riporta momentaneamente in vetta. La squadra di Simone Inzaghi si impone per 3-1 sui giallorossi ottenendo il quarto successo consecutivo.

La formazione di José Mourinho resiste per mezz’ora, dopodiché arriva la rete del vantaggio di Denzel Dumfries, innescato perfettamente da Calhanoglu. Il gol del raddoppio arriva ne finale di primo tempo con una gran giocata di Brozovic che chiude virtualmente i giochi. Nella ripresa, pronti via e Lautaro firma il gol del 2-0 su sviluppi di calcio d’angolo, angola ben battuto da Calhanoglu, in veste di uomo assist oggi. A nulla è servita la rete nel finale di Mhkitaryan per i capitolini.

I nerazzurri salgono quindi a quota 72, in attesa della sfida di domani sera fra Lazio e Milan all’Olimpico. In questo momento le milanesi hanno comunque lo stesso numero di partite giocate, 33. Domani toccherà anche al Napoli di Luciano Spalletti, impegnato nell’ostica trasferta di Empoli alle 15.

Ecco di seguito la classifica aggiornata:

Inter 72

Milan 71

Napoli 67

Juve 63

Roma 58

Lazio 56

Fiorentina 56

Atalanta 54

Verona 48

Sassuolo 46

Torino 43

Udinese 39

Bologna 38

Empoli 34

Spezia 33

Sampdoria 29

Cagliari 28

Salernitana 22

Genoa 22

Venezia 22