Lazio-Milan, formazioni ufficiali: Pioli rilancia due giocatori dall’inizio

Lazio-Milan, formazioni ufficiali: gli schieramenti scelti da Sarri e Pioli per l’atteso match di Serie A allo stadio Olimpico.

Dopo la vittoria dell’Inter a San Siro contro la Roma e il conseguente sorpasso in classifica, il Milan è chiamato a rispondere. Stasera affronta la Lazio in trasferta e l’obiettivo è quello di conquistare 3 punti.

I rossoneri devono reagire anche al KO nel derby di Coppa Italia e la sfida nella capitale rappresenta un’occasione importante. Battere una squadra forte come quella di Maurizio Sarri darebbe un’iniezione di morale notevole. Ma non sarà una partita facile, considerando che i biancocelesti sono forti e hanno grande voglia di vincere per scavalcare la Roma in classifica.

Stefano Pioli per la sfida di stasera deve rinunciare a Ismael Bennacer, che si aggiunge a Simon Kjaer e Alessandro Florenzi nella lista degli indisponibili. Assenza pesante quella del centrocampista algerino, che sta disputando un’ottima seconda parte di stagione. Recuperati, invece, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic. Presente pure Alessio Romagnoli.

Nuova chance dall’inizio per Brahim Diaz e Junior Messias, entrambi chiamati a fare la differenza. Fondamentale il loro supporto a Olivier Giroud, attaccante troppe volte lasciato solo e servito con palloni imprecisi.

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Milan

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.