Diretta Live Lazio-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la 34esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Il Milan vuole rispondere all’Inter, vittoriosa sulla Roma, per riprendersi la testa della classifica della Serie A e reagire al brutto KO nel derby di Coppa Italia. Da sconfiggere c’è una Lazio molto motivata a vincere di fronte ai suoi tifosi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI LAZIO-MILAN

Lazio-Milan: cronaca e risultato live della partita

Alle 20:45 l’arbitro Guida darà il via alla sfida.

Serie A, preview e formazioni ufficiali Lazio-Milan

Il Milan nell’ultima giornata di campionato ha sconfitto il Genoa e dunque va alla caccia di un’altra vittoria stasera contro la Lazio. Fare 3 punti significherebbe riportarsi in testa alla classifica della Serie A, in attesa che l’Inter recuperi mercoledì la partita contro il Bologna in trasferta.

Pioli deve rinunciare a Bennacer, oltre che a Kjaer e Florenzi. Recupera Romagnoli, Rebic e Ibrahimovic. Tutti e tre partono dalla panchina. In difesa ancora fiducia a Kalulu come partner di Tomori. A centrocampo Kessie affianca Tonali, mentre a destra Messias viene preferito a Saelemaekers. Chance per Brahim Diaz sulla trequarti.

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Milan.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinković-Savić, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Reina; Hysaj, Kamenović, Luiz Felipe, Marušić; Akpa-Akpro, Bašić, Cataldi, Romero; Cabral, Moro. All.: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Castillejo, Krunić, Saelemaekers; Ibrahimović, Lazetić, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.