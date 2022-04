Idea dal Benfica, è un craque: lo manda Rui Costa

Il club rossonero guarda in casa Benfica per il futuro: c’è un giovane molto promettente che piace.

In attesa di capire che epilogo avrà la trattativa tra Elliott e Investcorp, gli osservatori del Milan sono molto attivi sia in Italia che a livello internazionale. Ci sono diversi talenti finiti nel mirino del reparto scouting guidato da Geoffrey Moncada.

Con il cambio di proprietà, la dirigenza rossonera potrebbe avere maggiore margine di investimento per potersi assicurare alcuni tra i più interessanti prospetti europei. Sarà importante capire che tipo di budget ci sarà a disposizione per la prossima campagna acquisti.

Intanto, i colleghi di calciomercato.com rivelano che tra i giovani che piacciono al Milan c’è anche Diego Moreira. Il portoghese classe 2004 è uno dei ragazzi più promettenti del Benfica. Il presidente Manuel Rui Costa, ex giocatore rossonero, punta molto su di lui per il futuro.

Calciomercato Milan, Diego Moreira nel mirino

Il Benfica Under 19 è arrivato in finale di Youth League, dove sfiderà il Red Bull Salisburgo. In semifinale ha superato la Juventus. Tra gli artefici di questo risultato prestigioso c’è anche Diego Moreira, esterno sinistro offensivo che nella competizione ha messo insieme 4 gol e 3 assist in 9 partite. Numeri sicuramente interessanti. Con il centravanti Luis Semedo e l’altro esterno Pedro Santos compone un terzetto d’attacco con tanto talento e qualità.

Moreira è nato il Belgio e si è formato nel settore giovanile dello Standard Liegi, che due anni fa se lo è visto “scippare” dal Benfica. Il club belga voleva fargli firmare il suo primo contratto da professionista, ma il ragazzo ha preferito accettare l’offerta arrivata da Lisbona. Come nazionale ha scelto il Portogallo, la stessa del suo idolo Cristiano Ronaldo.

Il giovane del Benfica è un esterno molto veloce, tecnico e abile nel dribbling. Gli osservatori di diverse società europee importanti gli hanno messo gli occhi addosso. C’è anche il Milan, ma il club portoghese per il momento vuole tenersi stretto il ragazzo e valorizzarlo prima di pensare a un’eventuale cessione. I suoi margini di crescita sono ancora notevoli.