Milan, sogno dal Manchester City: ci prova anche l’Arsenal

I Gunners sono tra le squadre interessate al gioiello dei Citizens: aumentano le concorrenti per il sogno dei rossoneri

Dalle indiscrezioni delle ultime settimane si è capito che il Milan, nonostante sia stato bloccato Divock Origi per l’attacco, aspetta comunque di vedere se ci sono degli spiragli per arrivare a qualche top.

Il centravanti belga del Liverpool è una buona soluzione ma Maldini sogna ben altro. Le difficoltà per arrivare a Scamacca del Sassuolo sono state testimoniate dallo stesso ds dei neroverdi che ha affermato di vederlo più probabilmente all’estero. Ci sarebbe poi un altro grande attaccante in Premier League che è sul piede di partenza, ma anche qui parliamo di un’operazione abbastanza complicata, per vari motivi.

Nei giorni scorsi la stampa brasiliana aveva spiegato che il Manchester City sarebbe pronto a scaricare un attaccante la prossima estate. I Citizens puntano ad arrivare ad Haaland e, con l’acquisto del centravanti norvegese, Gabriel Jesus vedrebbe il suo spazio di gran lunga ridotto. Il quotidiano Lance aveva parlato di una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro per aggiudicarsi l’ex Palmeiras, con il Barcellona in pole, ma il poker rifilato nell’ultimo turno di Premier al Watford potrebbe aver fatto salire la sua quotazione.

Gabriel Jesus vuole lasciare il City: ci prova l’Arsenal

Con l’ingresso in società di Investcorp e il probabile cambio di scenario sul mercato, si era arrivati addirittura ad accostare il classe ’97 ai rossoneri. L’attaccante ha messo a segno 11 reti in stagione, nonostante sia stato fermo per diverso tempo. I numeri e le sue qualità non sono assolutamente in dubbio e si tratterebbe di un grandissimo colpo, ma l’affare rimane molto difficile, soprattutto perché dall’Inghilterra parlano di un forte interesse di un’altra big di Premier.

Si dice infatti che Gabriel Jesus, in scadenza nel 2023, chiederà lui stesso di esser ceduto in estate e che su di lui si sta muovendo seriamente l’Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners viaggiano spediti per il quarto posto e quindi hanno buone chance di giocare la Champions l’anno prossimo, motivo per cui cercano un grande attaccante per sostituire il partente Lacazette.