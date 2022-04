Lukaku, la volontà è chiara: l’attaccante ha un solo obiettivo

Nuove smentite sul fatto che un giocatore del Chelsea possa approdare al Milan: l’operazione difficilmente si potrà concretizzare.

Il club rossonero con l’eventuale cambio di proprietà potrebbe avere maggiori margini di investimento nel prossimo calciomercato. Trapela che il fondo Investcorp, ora in trattativa con Elliott, sia intenzionato a spendere una discreta somma nella campagna acquisti estiva.

Non bisogna aspettarsi super colpi costosi, però il mercato in entrata del Milan potrebbe dare maggiori soddisfazioni rispetto a un anno fa. Paolo Maldini e Frederic Massara nell’estate 2021 non hanno potuto prendere tutti i rinforzi che volevano, dato che hanno dovuto prestare attenzione a non squilibrare i conti del bilancio. Ma con la qualificazione in Champions League e i nuovi sponsor ci sono maggiori risorse.

Se con Investcorp arriveranno altre sponsorizzazioni e ulteriori soldi da spendere, allora la campagna di rafforzamento milanista potrà essere molto interessante. In ogni reparto c’è la necessità di fare degli interventi per migliorare la squadra. I tifosi sognano un grande attaccante, considerando che Zlatan Ibrahimovic va verso i 41 anni e anche Olivier Giroud non è più giovanissimo.

Calciomercato Milan, niente colpo dal Chelsea per l’attacco

Il Milan per l’attacco si sta muovendo per l’ingaggio di Divock Origi, in scadenza di contratto con il Liverpool. Un affare a parametro zero che può fare molto comodo a Pioli. Ma l’ex Lille non è un grande bomber e non è escluso che, in caso di mancato rinnovo di Ibrahimovic, venga preso un altro centravanti per completare il reparto.

Ci sono tanti nomi che fanno sognare i tifosi rossoneri, ma anche qualcuno che realisticamente è difficile immaginare a Milanello. Come detto in precedenza, non bisogna aspettarsi un calciomercato “folle” da parte del club. Più volte nell’ultima settimana è stato accostato al Diavolo anche Romelu Lukaku, il cui ritorno al Chelsea si sta rivelando un mezzo flop.

Quando dall’Inghilterra è giunta l’indiscrezione sull’ipotesi Milan, tutti si sono stupiti. Il belga è costato 115 milioni di euro ai Blues e guadagna oltre 10 milioni netti a stagione. Non sembrano proprio esserci le condizioni per il suo acquisto. Inoltre, non va dimenticato il suo forte legame con l’Inter e il fatto che lui stesso abbia dichiarato che non avrebbe mai vestito né la maglia del Milan né quella della Juventus, rivali dei nerazzurri.

Il giornalista Fabrizio Romano in un intervento a CBS Sports ha così commentato la situazione di Lukaku: “Teniamo d’occhio la sua situazione, perché vorrebbe tornare in Italia all’Inter. Persone vicine al giocatore mi hanno detto che non ha intenzione di passare al Milan e la sua priorità è l’Inter”.

Il sogno di Lukaku è fare ritorno all’Inter, che però non ha al momento la possibilità di riprenderlo. Il bilancio non versa esattamente in una situazione ideale per fare un grosso investimento. Anzi, si parla già del fatto che il club debba fare alcune cessioni per sistemare i conti.