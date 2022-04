Massara commosso dopo Lazio-Milan: lo sfogo del DS in panchina – VIDEO

Grande vittoria del Milan contro la Lazio all’Olimpico: un trionfo che ha toccato particolarmente il direttore sportivo Massara.

Quella dello stadio Olimpico magari non era un’ultima spiaggia per la corsa Scudetto della squadra rossonera, ma vincere era fondamentale e l’obiettivo non è stato mancato. I 3 punti hanno permesso di riprendere la testa della classifica, in attesa che mercoledì venga recuperata Bologna-Inter.

Il Milan era andato subito sotto per il gol di Ciro Immobile, ma ha saputo reagire e nel secondo tempo ha ribaltato il match contro la Lazio. Prima il pareggio siglato da Olivier Giroud e poi la rete della vittoria di Sandro Tonali nel recupero. Un successo che dà tanto morale al gruppo, oltre ad essere vitale per la classifica.

I rossoneri non stanno attraversando mesi facili, dato che il rendimento è diventato più altalenante e lo sono stati anche i risultati. Alcuni stop di troppo in campionato hanno lasciato grande amarezza, così come la sconfitta per 3-0 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Ma il Diavolo non si abbatte e trova spesso la forza per uscire dalle situazioni difficili. Merito anche di una dirigenza sempre vicina ai giocatori e a Stefano Pioli.

Frederic Massara al termine di Lazio-Milan si è fermato prima a parlare con Tonali e poi si è seduto in panchina da solo con le mani sul volto e visibilmente commosso. Un accumulo di stress, tensione e anche gioia che ha portato il direttore sportivo rossonero a “sfogarsi”.

Sicuramente una bella immagine quella che DAZN ha mostrato di Massara, un dirigente pienamente coinvolto insieme a Paolo Maldini nelle vicende della squadra. Entrambi sono scesi in campo ad abbracciare calciatori e allenatore al termine del match allo stadio Olimpico. La vittoria ha fatto gioire tutti e adesso l’obiettivo è provare a vincere tutte le partite restanti.

Ecco, Ricky #Massara, è forse quello che meno viene esaltato e il cui lavoro poco sottolineato ma che di sicuro è tra i protagonisti della rinascita del #Milan Un applauso grande grande 👏🏻pic.twitter.com/sYcochZfoS — Simone Cristao (@SimoneCristao) April 24, 2022