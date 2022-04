Romagnoli smentisce Il Messaggero: “Tutto inventato” – FOTO

Il duro attacco del difensore italiano sul proprio profilo Instagram. Questa mattina “Il Messaggero” aveva riportato una sua fantomatica frase

Alessio Romagnoli attacca duramente sul proprio profilo social il quotidiano italiano Il Messaggero reo, secondo il giocatore, di essersi inventato di sana una pianta una frase uscita, secondo il giornale, dalla bocca di Romagnoli, e di averla riportata sulla carta stampata questa mattina. Di sicuro la situazione per il rossonero non è delle migliori in questo momento.

Alessio infatti vive un momento difficile. Praticamente ai margini del Milan di Stefano Pioli, ha perso il posto da titolare anche e soprattutto a causa dell’exploit di Pierre Kalulu, che si è preso il centro della difesa al fianco del compagno Fikayo Tomori. Inoltre la situazione contrattuale di Romagnoli è ormai ben nota a tutti. Il numero 13 del diavolo va in scadenza al termine di questa stagione, così come Kessie, per questo è già libero di accordarsi con un’altra società.

Nelle ultime settimane ha preso corpo l’ipotesi Lazio, squadra per cui Romagnoli tifa sin da bambino. Diverse indiscrezioni riportano di un’intesa ormai già collaudata, in quanto mancherebbero soltanto i dettagli per le firme. Romagnoli saluterà il Milan dopo diverse stagioni in cui ha provato ad esserne il leader indossando la fascia di capitano. Vari fattori però non hanno mai fatto sì che ci potesse essere quella coesione giusta per poter andare ancora avanti insieme.

Romagnoli contro il quotidiano, che stamattina riportava le “sue” parole

A Romagnoli proprio non è andato giù quello che è successo oggi. Il quotidiano italiano Il Messaggero riportava sul suo giornale delle parole rilasciate, a loro dire, proprio dal giocatore, ovvero: “Fosse per me verrei pure domani alla Lazio”.

Alessio, sul suo profilo Instagram, ha dichiarato di non aver mai pronunciato quelle parole e che sarebbe tutta una invenzione del giornale. Pesanti le sue accuse: “Non comprendo come un quotidiano possa inventare, dal nulla e senza rispetto, una frase del genere”.

E dunque il periodo di Romagnoli si fa sempre più complicato. Tra lo scarso minutaggio, i problemi muscolari e ora le voci sul possibile approdo alla Lazio, di sicuro il difensore spera che questa stagione possa concludersi al più presto per poi riazzerare tutto e ricominciare daccapo. Pro babilmente, questa ultima parte del suo programma avverrà lontano da Milanello e forse, proprio a Roma sponda biancoceleste.