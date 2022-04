InvestCorp regala l’esterno a Pioli: doppia pista da sogno

Il Milan è chiamato al definitivo salto di qualità sulla destra. Si sogna in grande, con InvestCorp pronto a regalare un grande nome a Pioli

Vecchia o nuova proprietà, il Milan ha il bisogno imbellente di acquistare l’esterno di destra che possa permettere finalmente il salto di qualità. Ormai da anni si fatica a trovare l’uomo giusto, che possa fare davvero la differenza in quella zona del campo.

Ci ha provato Suso, poi Castillejo, Saelemaekers e Messias. Tutti con risultati poco convincenti. In estate sarà un obbligo acquistare bene in quel ruolo. Serve un calciatore di qualità capace di saltare l’uomo con continuità e che porti con se goal e assist.

Stamani è tornato di moda il nome di Domenico Berardi ma la sensazione è che il nuovo Milan, targato InvestCorp, guarderà ad altri profili. Profili più internazionali che possano convincere Stefano Pioli e che allo stesso tempo possano rendere felici gli sponsor.

Doppio sogno

Ecco perché si continua a puntare i fari su Marco Asensio. La sua situazione andrà monitorata nei prossimi giorni. Il cambio di procuratore spingere a pensare che il desiderio di cambiare aria sia tanto. E’ evidente che serva uno sforzo economico per avere il suo sì. Lo spagnolo è un’opportunità e Maldini, che si è mosso in prima persona, lo sa benissimo. Il club rossonero è dunque pronto a giocarsi le sue carte e con InvestCorp potrebbe esserci qualche jolly in più da utilizzare.

Tuttosport, in edicola stamani, rilancia dunque l’ipotesi Asensio ma sottolinea come si stia continuando a sognare anche Riyad Mahrez. L’algerino, protagonista ieri in Manchester City-Real Madrid, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Portare a Milano il classe 1991 sarebbe il miglior biglietto da visita possibile e il salto di qualità sarebbe davvero incredibile. Al momento Mahrez appare essere solamente una suggestione ma l’affare, anche per via di un contratto che scade fra poco più di un anno lascia qualche possibilità di sperare nel grande colpo.