Milan, nuovo difensore dalla Turchia | Arriva una conferma

Confermato l’interesse per un difensore che gioca in Turchia: sarà uno dei colpi del club rossonero nel prossimo calciomercato?

Il Milan in estate si rinforzerà in ogni reparto e in difesa potrebbe esserci più di un innesto. Molto probabilmente partirà Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto e lontano dal rinnovo, ma vanno monitorate anche altre situazioni.

Sulla corsia destra c’è Alessandro Florenzi in prestito e la società dovrà decidere se esercitare o meno il diritto di riscatto per comprarne il cartellino dalla Roma. Servono 4,5 milioni di euro. Sono giunte indicazioni sul fatto che i rossoneri stiano pensando alla sua conferma, però nulla è scontato.

Da capire anche se a sinistra verrà tenuto Fodé Ballo-Touré come vice di Theo Hernandez, dato che l’ex Monaco non ha particolarmente convinto in questa stagione. E andrà capito anche se Matteo Gabbia rimarrà oppure preferirà andare a giocare con più continuità altrove. In caso di partenza, il Milan si ritroverebbe a doverne prendere due di difensori centrali.

Calciomercato Milan, piace un centrale del Galatasaray

Da mesi si parla del possibile arrivo di Sven Botman dal Lille, valutato 30-35 milioni di euro. È lui il preferito di Paolo Maldini e Frederic Massara. Alcune fonti di calciomercato hanno riferito che ci sarebbe già un accordo con il giocatore e il suo entourage, mentre rimarrebbero da definire alcuni dettagli con il club francese.

Botman è in cima alla lista del Milan, però ci sono anche altri difensori che il club ha seguito con interesse in questi mesi. Uno è Victor Nelsson, danese classe 1998 che milita nel Galatasaray. Osservatori rossoneri sono stati a Istanbul per visionarlo da vicino.

Oggi proprio dalla Turchia, precisamente da spor.haber7.com, giunge conferma dell’interessamento del Milan per il giocatore. Anche l’Aston Villa e la Fiorentina vengono indicate come pretendenti nella corsa a Nelsson, pagato circa 7 milioni dal Galatasaray nell’estate 2021.

L’ex di Nordjaelland e FC Copenaghen ha messo insieme 45 presenze, un gol e un assist in questa stagione. È un titolarissimo della squadra allenata da Domenec Torrent. Vedremo se il Milan si farà avanti concretamente con un’offerta.