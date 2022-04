Romagnoli, niente Lazio: Raiola gli offre una destinazione da sogno

Dalla Spagna arrivano indiscrezioni cruciali su Alessio Romagnoli. C’è un top club pronto ad accoglierlo! Decisivo Mino Raiola…

Hanno fatto parecchio discutere gli ultimi avvenimenti riguardanti Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero è finito nell’occhio del ciclone per una presunta frase pronunciata ai tifosi biancocelesti dopo Lazio-Milan. “Fosse per me verrei pure domani”!

Sono ormai note a tutti le voci di mercato che accostano Romagnoli al club di Lotito. Alessio sin da bambino tifa i colori biancocelesti, e adesso, in scadenza di contratto col Milan, sembra ad un passo proprio dalla Lazio. Il patron biancoceleste, secondo le ultime notizie, farebbe follie per avere Romagnoli in squadra la prossima stagione.

Il principio d’accordo era stato trovato, su una base d’ingaggio stagionale di 2,8 milioni di euro più bonus. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato in maniera radicale. La forte smentita di Alessio sulla frase attribuitagli da Il Messaggero ha probabilmente modificato l’andamento delle discussioni.

Ma già da alcuni giorni ha ripreso piede l’ipotesi di rinnovo con il Milan da parte del giocatore. Si sa, il Diavolo non ha mai chiuso la porta a Romagnoli, offrendogli però un prolungamento al ribasso. Tale fattore ha un pò destabilizzato il difensore, che per questo, insieme al suo agente, ha cominciato a guardarsi intorno.

Ma pare che non ci sia soltanto la Lazio a far la corte al capitano del Milan. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni cruciali su un top club interessato a Romagnoli.

Futuro Romagnoli: potrebbe seguire Kessie

Dopo sette anni, Alessio Romagnoli potrebbe dire definitivamente addio ai colori rossoneri. Le sue prestazioni sono state parecchio discusse negli anni, soprattutto per quel salto di qualità mai arrivato. Eppure, c’è un top club europeo pronto a mettere le mani sul difensore del Milan, forte dell’occasione di prelevarlo a parametro zero.

Si tratta del Barcellona di Laporta, entusiasta della possibilità di accogliere Alessio in squadra. I contatti, secondo quanto riporta AS, sarebbero già stati avviati. Mateus Alemany, direttore sportivo dei blaugrana, è il primo a voler fortemente l’azzurro alla corte di Xavi. Una buonissima occasione, dal punto di vista economico, per rinforzare al meglio la difesa azulgrana.

La medesima fonte afferma che nella trattativa sarà decisivo Mino Raiola, il noto manager che da sempre nutre ottimi rapporti con il Barcellona. Che dire! Se così fosse, non poteva esserci destino migliore per Romagnoli. Il difensore potrebbe quindi seguire la stessa strada di Franck Kessie, l’altro rossonero in scadenza a giugno ormai promesso al club blaugrana. L’ivoriano ha da tempo firmato il suo nuovo contratto, svolgendo in anticipo le visite mediche.

A breve potremmo scoprire se toccherà la stessa sorte ad Alessio Romagnoli, e se quindi la Lazio verrà beffata sul più bello.