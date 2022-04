Clamoroso, Raiola smentisce tutto: “Vivo ma inca**ato, forse so come si risorge” – FOTO

Arriva il post di Mino Raiola in persona che smentisce le terribili notizie sul suo conto, fuoriuscite qualche ora fa.

Incredibile fake news che ha ingannato tutti nel mondo dell’informazione e non solo. Poche ore fa era fuoriuscita la notizia della scomparsa prematura di Mino Raiola.

Uno dei procuratori sportivi più noti e chiacchierati al mondo sembrava essersi arreso ad un male incurabile. Moltissime agenzie di stampa e siti web acclamati hanno riportato la notizia della sua morte.

Ma clamorosamente si sarebbe trattato di una vera e propria “bufala“. Prima l’annuncio del suo medico curante, il dott. Zangrillo dell’Ospedale San Raffaele. Quest’ultimo su ANSA ha ammesso che le condizioni di Raiola sono critiche, ma l’agente è ancora vivo e vegeto e sta combattendo per la sua salute.

Poco fa lo stesso Raiola, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha smentito il tutto in prima persona con una story che ha sintetizzato la fake news: “Il mio stato di salute attuale per tutti coloro che se lo chiedono: incazzato! È la seconda volta che mi danno per morto in 4 mesi, evidentemente ho il dono di risorgere”.

Una reazione anche ironica da parte di Raiola che dunque ufficializza il suo stato di salute, certamente precario ma lontano dalle news che lo davano per morto. Una brutta figura per il giornalismo italiano ma un’ottima notizia per un uomo discusso ma certamente non meritevole di tali brutali diffamazioni.