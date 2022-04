Milan-Fiorentina, designato l’arbitro Valeri: i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri ha scelto Valeri per dirigere Milan-Fiorentina: vediamo tutte le designazioni del prossimo turno di campionato.

L’AIA ha comunicato ufficialmente i nominativi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR per la 35esima giornata della Serie A 2021/2022. Sarà Paolo Valeri a dirigere Milan-Fiorentina domenica pomeriggio alle 15:00.

Il fischietto nato a Roma potrà contare sul supporto del collega Massimiliano Irrati in sala VAR. I precedenti totali di Valeri con il Milan sono 35: 22 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. In questa stagione ha diretto i rossoneri solo nel match di campionato vinto 4-2 a Bologna. Da sette gare di Serie A il Diavolo vince con lui come arbitro.

Con la Fiorentina i precedenti sono 28: 10 vittorie, 13 pareggi e 5 sconfitte. Valeri in questa annata non ha mai arbitrato la squadra di Vincenzo Italiano. L’ultima volta risale alla 2020/2021, quando diresse la sfida casalinga contro il Sassuolo finita 1-1.

Di seguito le designazioni arbitrali complete della 35esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

CAGLIARI – H. VERONA Sabato 30/04 h. 15.00

ORSATO

DE MEO – ZINGARELLI

IV: GIUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GIALLATINI

NAPOLI – SASSUOLO Sabato 30/04 h. 15.00

RAPUANO

MOKHTAR – FIORE

IV: MERAVIGLIA

VAR: DIONISI

AVAR: LONGO

SAMPDORIA – GENOA Sabato 30/04 h. 18.00

MARESCA

PAGANESSI – COLAROSSI

AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: COLOMBO

SPEZIA – LAZIO Sabato 30/04 h. 20.45

PAIRETTO

PERROTTI – AFFATATO

IV: GARIGLIO

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI

JUVENTUS – VENEZIA h. 12.30

PRONTERA

DI IORIO – LOMBARDO

IV: MARCENARO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

EMPOLI – TORINO h. 15.00

COSSO

PALERMO – D’ASCANIO

IV: MARCHETTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: NASCA

MILAN – FIORENTINA h. 15.00

VALERI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: MARINELLI

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI

UDINESE – INTER h. 18.00

CHIFFI

TOLFO – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: BANTI

AVAR: VOLPI

ROMA – BOLOGNA h. 20.45

FABBRI

RASPOLLINI – DI GIOIA

IV: CAMPLONE

VAR: PICCININI

AVAR: ALASSIO

ATALANTA – SALERNITANA Lunedì 02/05 h. 20.45

GUIDA

BERTI – MASTRODONATO

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: TEGONI