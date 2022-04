ML – Bennacer e Florenzi: notizie positive da Milanello

Arrivano notizie su Bennacer e Florenzi dopo l’ultimo allenamento della squadra rossonera a Milanello.

Stamattina il Milan è tornato ad allenarsi per preparare la difficile partita di campionato in programma domenica pomeriggio alle ore 15 contro la Fiorentina. Lo stadio di San Siro sarà pieno e i tifosi si aspettano una vittoria, dopo quella fondamentale ottenuta contro la Lazio a Roma nella scorsa giornata.

Da Milanello erano attese notizie soprattutto sulle condizioni fisiche di Ismael Bennacer, che ha saltato la trasferta nella capitale per un problema a una caviglia rimediato nel derby di Coppa Italia contro l’Inter. Stando a quanto appreso da MilanLive.it, oggi il centrocampista algerino ha svolto un allenamento personalizzato sul campo con il pallone. Domani dovrebbe essere aggregato al gruppo.

Importante per il Milan recuperare Bennacer, che dopo la Coppa d’Africa è rientrato in Italia con grande voglia di fare bene e il suo rendimento è migliorato rispetto alla prima parte di stagione. L’ex Empoli è un titolare del centrocampo di Stefano Pioli, che spera di averlo regolarmente a disposizione per la gara di domenica contro la Fiorentina.

Non sarà sicuramente convocato Alessandro Florenzi, che come ieri ha effettuato del lavoro personalizzato. Il laterale romano è tornato a correre e oggi ha proseguito con il programma indicato dallo staff.

Per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, allenamento differenziato e rientro in gruppo previsto per domani.