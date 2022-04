Prezzo troppo alto, la Juve si defila: Milan in corsa grazie a Investcorp

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus si è defilata nella corsa al talento azzurro. Adesso il Milan può avere la strada spianata…

Il Milan si appresta a vivere un cambiamento radicale. Nelle prossime settimane avverrà, secondo le previsioni, l’effettivo cambio di proprietà da Elliott a InvestCorp, miliardario fondo del Bahrein. I tifosi, tutto l’ambiente Milan, sono già in estasi per l’avvenimento.

Ci si aspetta così un club più forte, sia a livello economico che societario. C’è già chi fantastica sul futuro mercato del Milan, aspettandosi colpi di altissimo livello. In realtà, è stato ribadito ampiamente che il club rossonero, anche con InvestCorp al comando, starà molto attento alla sostenibilità economica del club, e che quindi non verranno fatto acquisti maxi-milionari.

Al contempo, però, viene confermato che i sacrifici sul mercato potranno essere maggiori anche se non folli. In tal senso sono già diversi i top player accostati al Milan per l’estate. Sopra tutti, stanno riscaldano l’ambiente i nomi di Marco Asensio e Darwin Nunez, ma non soltanto. L’operato di Maldini e Massara verrà certamente conservato e portato avanti, quindi ci aspettano anche gli acquisti di Botman, Renato Sanches e Origi.

Sul primo e sul terzo si hanno ormai pochi dubbi. La dirigenza milanista sta quindi continuando a lavorare sodo sul fronte delle compravendite. Ci sono tanti giocatori osservati, oltre a quelli suddetti. Da suggestioni, a possibilità più reali e concrete. Nelle ultime settimane è stato spesso accostato al Milan anche il trequartista, che è pronosticato al trasferimento in estate.

Milan, anche Zaniolo nel mirino: una concorrente in meno

Secondo le ultime news di mercato, anche Nicolò Zaniolo è nel mirino del club rossonero. Attualmente, il talento azzurro non sembra predisposto al rinnovo di contratto con la Roma, che è in scadenza nel giugno 2024. Le fonti più accreditate sono pronte a scommettere che Nicolò lascerà la capitale già quest’estate.

La pretendente favorita al suo cartellino era la Juventus di Agnelli. I bianconeri sembravano ormai molto vicini al trequartista della Nazionale azzurra, ma qualcosa ha cambiato i piani del club. Stando a quanto riportato da Luca Momblano, intervenuto in diretta a ‘Juventibus’, la Juventus avrebbe deciso di mollare la presa. E il motivo è puramente di natura economica.

La Roma dei Friedkin avrebbe richiesto 60 milioni di euro per il suo gioiello italiano. Cifra considerata attualmente fuori budget dalla società presieduta da Agnelli. Come accennato, anche il Milan sta seguendo con interesse la situazione di Zaniolo, ma non è il solo. C’è anche il Napoli a far la corte a Nicolò.

Certo 60 milioni di euro rappresentano una spesa davvero folle, ma secondo calciomercato.it è in realtà un’altra la richiesta economica della Roma, ovvero quella di 40 milioni di euro. Zaniolo potrebbe rappresentare l’innesto perfetto per Stefano Pioli. Giovane, forte e duttile. Può essere infatti impiegato sia da esterno a destra che da trequartista, due ruoli in cui attualmente il Milan è parecchio carente.

Chissà se con InvestCorp l’affare potrebbe essere preso in considerazione. Ciò che è certo è che Nicolò è un profilo parecchio gradito al Milan e ai suoi dirigenti.