Prima Maglia 2022-2023: l’anticipazione di FH – FOTO

Le immagini relative alla prima maglia del Milan per la prossima stagione. Ecco l’anticipazione del sito Footy Headlines

Dopo aver mostrato, in anteprima, quella che dovrebbe essere la divisa da trasferta, il sito Footy Headlines fa conoscere a tutti quella che con ogni probabilità sarà la prima maglia del Milan.

Come anticipato nei giorni scorsi, si rifà molto a quella ammirata nel 2000, con la presenza dominante del nero, che di fatto fa da contorno alla sette bande rossonere. Le spalle sono così totalmente nere come le maniche anche se quest’ultime – come si può notare – presentano il tricolore sul bordo.

La maglia 2022/2023, ideata chiaramente da Puma, sarà una maglia importante. Potrebbe, infatti, essere la prima della nuova era, con InvestCorp. E’ ancora tutto da capire quando avverrà la presentazione della nuova divisa. I tifosi sono in fibrillazione.