ML – Pioli li ritrova in gruppo: così cambia il Milan

Il Milan può cambiare volto contro la Fiorentina. Da Milanello arrivano buone notizie in merito al recupero del calciatore, possibile titolare contro i Viola

Il Milan di Stefano Pioli si è ritrovato a Milanello, in mattinata, per allenarsi in vista del match contro la Fiorentina. I riflettori erano puntati soprattutto su Ismael Bennacer.

Il centrocampista algerino, ieri aveva svolto personalizzato sul campo, con il pallone, lasciando sperare in un suo ritorno in gruppo immediato. Le buone sensazioni si sono così tramutate in realtà: l’ex Empoli, stamani, infatti, ha lavorato con i compagni e si può ritenere pienamente recuperato per la partita contro gli uomini di Vincenzo Italiano.

E’ facile immaginare che Bennacer torni subito ad indossare una maglia da titolare, al fianco di Sandro Tonali. A rischio torna così Franck Kessie, che si gioca una maglia con Brahim Diaz e Rade Krunic.

L’altra buona notizia di giornata – come appreso dalla redazione – è legata a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sta bene ed oggi si è allenato in gruppo. Negli ultimi giorni, come da programma, aveva svolto un lavoro personalizzato.

Le scelte di Pioli

Non sembrano dunque esserci molti dubbi di formazione, con Mike Maignan, chiaramente tra i pali. La difesa a quattro sarà composta da Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez. A centrocampo, come detto, spazio a Tonali e Bennacer. Sulla trequarti, Leao, Kessie e Messias dovrebbero essere i prescelti. In avanti non si tocca Giroud, con Ibra pronto a subentrare.