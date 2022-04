Dani Faiv dedica una canzone a Sandro Tonali: il testo è da brividi

Anche il mondo della musica si è accorta delle qualità assolute di Sandro Tonali, come certifica un brano uscito da qualche giorno.

Stagione a dir poco incredibile quella che sta vivendo Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 del Milan si è preso spesso e volentieri la squadra sulle spalle da leader giovane ma già maturo.

Il talento lombardo è ormai un intoccabile per mister Stefano Pioli. Oltre alle prestazioni sempre positive e combattive, Tonali ha dimostrato di essere un calciatore totale anche decisivo in zona gol. La sua rete in extremis alla Lazio ha riportato il Milan in vetta, donando grosse chance di titolo ai suoi.

Tonali è un vero e proprio idolo per molti tifosi milanisti, un simbolo per l’attaccamento alla maglia. Non a caso il 22enne è tifosissimo rossonero fin da quando era bambino. Ora anche il mondo della musica ha deciso di omaggiarlo: da qualche giorno è in rotazione su Spotify un brano a lui dedicato, del rapper Dani Faiv.

“Sandro Tonali” di Dani Faiv: il testo

Il pezzo in questione si chiama proprio “Sandro Tonali“. Un omaggio chiaro e preciso al centrocampista del Milan, considerato già un simbolo positivo e da apprezzare.

La musica rap di Dani Faiv si mescola ad un testo di elogio e di apprezzamento a Tonali, come si può evincere in questo estratto del brano che già sta andando molto forte sul web.

Sandro Tonali, Sandro Tonali

No che non passi, son Sandro Tonali

Attaccamento alla maglia, forza di gamba

Recupero tutto, nessuno che passa

Tiro di potenza, la metto nel sette, son Sandro Tonali

Guarda chi parlava prima, son Sandro Tonali

Sudore, sangue e fatica, son Sandro Tonali

Corro senza mai fermarmi

Ora se entro in campo non c’è più partita

‘Sto marchio lo tengo per tutta la vita, son Sandro Tonali

Chi è Dani Faiv, il rapper tifosissimo del Milan

Ma scopriamo qualcosa in più sull’autore. Dani Faiv (alias Daniele Ceccaroni) è un rapper nativo di La Spezia, classe 1993. Dal 2014 è attivissimo sulla scena hip hop italiana, avendo cominciato con il collettivo Gran Riserva per poi avviare la carriera da solista.

Nel suo percorso vanta già tre album pubblicati. The Waiter nel 2017, Fruit Joint nel 2018 e Scusate se esistiamo nel 2020. Ha collaborato con numerose personalità di spicco del mondo della musica rap, da Shade a Lazza, passando per Tha Supreme e Salmo. Il singolo su Tonali chiarisce la sua passione calcistica per il Milan, che lo accompagna da sempre.