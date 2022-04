Milan-Fiorentina, vendita biglietti Terzo Anello Verde per tifosi ospiti: dove e come acquistarli

Arriva la comunicazione ufficiale da parte del Milan che chiarisce la questione sui biglietti in vendita per i tifosi della Fiorentina.

Caos negli scorsi giorni in vista dell’importante match di campionato tra Milan e Fiorentina, valido per la 35.a giornata di Serie A. Colpa di una problematica sorta sui biglietti per lo stadio.

La società viola in settimana ha denunciato una errata spartizione dei tagliandi per il settore ospiti di San Siro, visto che molti tifosi milanisti avrebbero acquistato senza intoppi numerosi biglietti per il Terzo Anello, zona di solito predisposta alla presenza dei supporter in trasferta.

Le lamentele da parte della Fiorentina, in particolare di Joe Barone, non sono rimaste inascoltate. Il Milan ha provveduto poco fa ad emettere un comunicato che dispone l’esclusiva presenza di tifosi viola nel settore ospiti, evitando così fraintendimenti e disparità nella distribuzione dei tagliandi.

Questa la comunicazione ufficiale: “Ricordiamo che i biglietti di Terzo Anello Verde per la partita di domani con la Fiorentina saranno disponibili in vendita per i tifosi della Squadra Ospite attraverso il circuito Vivaticket online (fino alle 19.00 di oggi, sabato 30 aprile): l’acquisto sarà riservato ai possessori della tessera di fidelizzazione di ACF Fiorentina emessa entro e non oltre il giorno 28/04/2022″.

Con questa modalità sarà diritto esclusivo del pubblico fiorentino acquisire i biglietti per il suddetto settore del ‘Meazza‘. Stadio che si riempirà, visto che anche i tifosi di casa sono pronti ad assaltare le tribune per supportare il Milan, in piena lotta Scudetto.