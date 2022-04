Milan, offerta da 5 milioni: cessione sempre più probabile

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione riguardante una vendita che il club rossonero effettuerà in estate: in arrivo alcuni milioni di euro.

Con il possibile arrivo di una nuova proprietà, è inevitabile che si parli soprattutto di quella che sarà la campagna acquisti del Milan. Ma ci sono anche delle operazioni in uscita che verranno effettuate.

Tolti gli addii per scadenza di contratto di Franck Kessie e Alessio Romagnoli, ci dovrebbero essere anche altre partenze da Milanello. In difesa è a rischio Fodé Ballo-Touré, dato che come vice di Theo Hernandez potrebbe essere preso un altro terzino sinistro. A centrocampo è molto probabile che Tiemouè Bakayoko venga restituito al Chelsea con un anno di anticipo.

Incerti i riscatti di Alessandro Florenzi e Junior Messias, con il brasiliano che ha meno chance del romano di rimanere. Incertezze pure sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma anche sul futuro di Brahim Diaz (arrivato in prestito biennale) e Ante Rebic. Possibile trasferimento in prestito per Daniel Maldini e Marko Lazetic.

Calciomercato Milan, Castillejo verso il ritorno in Spagna

Una cessione sicura che il Milan effettuerà è quella di Samuel Castillejo, ormai completamente fuori dai piani di Stefano Pioli. L’esterno offensivo doveva essere ceduto già nelle scorse due sessioni di calciomercato, ma poi il trasferimento non si è concretizzato nonostante fossero arrivate delle proposte.

In estate l’ex Villarreal lascerà certamente Milanello e il suo futuro dovrebbe essere in Spagna. Salvo colpi di scena, farà ritorno nella Liga. Lui stesso ha fatto trapelare di voler tornare a giocare e vivere più vicino alla sua famiglia e pertanto dovrebbe rientrare in patria.

Secondo quanto rivelato da Fichajes.net, il Real Betis sta pensando seriamente a Castillejo per rinforzarsi. Il direttore sportivo Antonio Cordon ha monitorato la situazione del giocatore e lo vuole portare a Siviglia. L’operazione può costare circa 5 milioni di euro, stando a quanto riferito dalla fonte.

Il numero 7 del Milan ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e dunque il prezzo di base non può essere elevatissimo. Inoltre, si tratta di un calciatore che in stagione ha totalizzato 122 minuti in campo e di conseguenza il suo valore è basso.

Il Real Betis è quinto nella classifica della Liga e dunque può offrire a Castillejo la possibilità di giocare in Europa nella prossima annata. Un fattore che può fare la differenza nella sua scelta. Anche altre società spagnole lo hanno messo nel mirino, però Siviglia può diventare la destinazione preferita.