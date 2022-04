Morte Raiola, il cordoglio del Milan

Il messaggio della società rossonera alla famiglia del procuratore dopo la sua scomparsa oggi

Oggi si è spento all’età di 54 Mino Raiola, procuratore tra gli altri anche di Zlatan Ibrahimovic. Ad annunciare la tragica notizia è stata la famiglia dell’agente sui social.

Anche il Milan ha voluto far sentire la sua vicinanza e il suo affetta alla famiglia. Il club rossonero ha espresso solidarietà a parenti e amici attraverso il proprio account Twitter: “Il Milan si stringe attorno alla famiglia di Mino Raiola e alle persone a lui care nel giorno della sua scomparsa”.

Our deepest condolences to the Raiola family and all the friends of Mino for their tragic loss.

AC Milan si stringe attorno alla famiglia di Mino Raiola e alle persone a lui care nel giorno della sua scomparsa. pic.twitter.com/f1iteEXxN6

