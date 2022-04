Niente Milan, l’attaccante può finire in Spagna: contatti intensificati

Un centravanti spesso accostato alla squadra rossonera potrebbe trasferirsi nella Liga: contatti già avviati. Scarse chance di vederlo a Milanello.

Il Milan nella prossima sessione estiva del calciomercato cambierà qualcosa in ogni reparto. Anche l’attacco verrà investito da alcuni cambiamenti. Certamente verrà preso almeno un nuovo attaccante, la dirigenza si sta già muovendo in tal senso.

Com’è noto da tempo, c’è una trattativa per l’ingaggio a parametro zero di Divock Origi. Il belga va in scadenza di contratto con il Liverpool, ma bisogna vedere se scatterà la clausola che potrebbe prolungare di un anno l’accordo con i Reds. Al verificarsi di determinate condizioni, può scattare il prolungamento annuale.

Trapela abbastanza fiducia sulla riuscita di questa operazione. Origi è ritenuto una riserva da Jurgen Klopp e ha voglia di cambiare squadra per avere minutaggio maggiore. A Milano avrebbe la concorrenza di Olivier Giroud e anche di un altro attaccante, dato che se Zlatan Ibrahimovic non rinnoverà arriverà comunque un’altra punta, però l’ex Lille è molto attratto dal progetto rossonero.

Calciomercato Milan, Belotti può andare nella Liga

Al Milan è stato più volte accostato Andrea Belotti, a sua volta in scadenza di contratto con il Torino e desiderosi di cambiare maglia. Da bambino era un tifoso milanista e sogna di vestire i colori rossoneri, ma il club sembra avere altre idee al momento. Il Gallo ha più opzioni in Serie A, ma valuta anche la possibilità di trasferirsi fuori dall’Italia.

Ha ricevuto offerte da MLS e Arabia Saudita, ma vuole rimanere in Europa. Secondo quanto rivelato da Todofichajes.com, Belotti è obiettivo concreto del Siviglia. Il direttore sportivo Monchi, che in Serie A ha lavorato nella Roma, lo conosce abbastanza bene e lo apprezza.

Il Siviglia di recente ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore, in modo da sbaragliare la concorrenza di altre società. Atalanta e West Ham sono indicate come le principali rivali degli andalusi nella corsa al centravanti del Torino.

La fonte riferisce anche che in questo momento il principale ostacolo al trasferimento di Belotti in Spagna è rappresentato dal premio alla firma che sarebbe stato richiesto dagli agenti. Un aspetto non di poco conto e che potrebbe complicare i piani del Siviglia.