Real Madrid campione di Spagna: Ancelotti è nella storia del calcio

Con il successo sull’Espanyol l’ex tecnico rossonero trionfa anche in Liga e conquista un altro record nella sua grande carriera

Carlo Ancelotti è ancora di più nella storia del calcio, con l’ennesimo record nella sua entusiasmante carriera da allenatore. L’ex tecnico rossonero, a 63 anni, non finisce di stupire.

Oggi pomeriggio il suo Real Madrid ha affrontato e battuto l’Espanyol per 4-0 grazie alla doppietta di Rodrygo e alle reti di Asensio e Benzema. Con questo successo i Blancos sono matematicamente campioni di Spagna e Ancelotti ha così trionfato anche in Liga, diventando il primo allenatore nella storia del calcio ad aver vinto i cinque campionati europei più importanti.

In Serie A aveva trionfato proprio con il Milan nel 2004, in Inghilterra con il Chelsea nel 2010, in Francia con il Psg nel 2013 e in Germania con il Bayern Monaco nel 2017. Adesso, cinque anni più tardi, chiude il cerchio trionfando anche in Spagna con il club che aveva già allenato in passato ma senza vincere il campionato.

Non era infatti riuscito a vincere il campionato nella sua prima esperienza da allenatore delle Merengues nel biennio 2013-2015, anche se aveva regalato la decima Champions League al club. Si dell’ennesima dimostrazione delle sue grandi doti di tecnico e gestore di top club, ma soprattutto di una consacrazione di uno dei migliori in panchina negli ultimi tempi.