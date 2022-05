Diretta Live Milan-Fiorentina: cronaca e risultato in tempo reale della partita della 35esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Milan-Fiorentina: cronaca live e risultato della partita

Alle ore 15 l’arbitro Valeri fischierà il via della partita.

Serie A, preview e formazioni ufficiali Milan-Fiorentina

Il Milan è reduce dall’importante vittoria contro la Lazio allo stadio Olimpico e vuole continuare la sua cavalcata verso lo Scudetto con un altro successo. La clamorosa sconfitta dell’Inter a Bologna ha permesso ai rossoneri di rimanere in testa alla classifica della Serie A e adesso il destino è nelle loro mani.

Di fronte c’è una Fiorentina da non sottovalutare affatto. La squadra di Italiano, priva di Castrovilli e Odriozola, viene da tre sconfitte consecutive e sicuramente ha voglia di riscatto. Ha ancora delle chance di qualificarsi in Europa League o in Conference League, dunque l’obiettivo è fare un buon risultato a San Siro.

Pioli e i suoi ragazzi hanno grande voglia di vincere di fronte al numeroso pubblico presente oggi allo stadio. C’è anche da riscattare la sconfitta dell’andata a Firenze. Unici assenti Kjaer e Florenzi (dovrebbe tornare a Verona). Recuperato, invece, Bennacer.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Krunić, Saelemaekers; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenković, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; González, Cabral, Saponara. A disp.: Drągowski, Rosati; Martínez Quarta, Nastasić, Terzić; Bonaventura, Torreira; Callejón, Ikoné, Kokorin, Piątek, Sottil. All.: Italiano.

Arbitro: Valeri di Roma.