Sembrava fatta ma salta tutto: alla Ferrari restano senza parole

L’indiscrezione delle ultime ore ha lasciato di stucco il mondo Ferrari: saltata il trasferimento, ecco il motivo

II campionato 2024 avanza a grandi falcate, e più passano le settimane più il tema futuro diventa un argomento d’attualità all’interno del paddock di Formula 1. Molti team, infatti, sono già alle prese con la programmazione delle prossime stagioni e il mercato sta via via infiammandosi di numerose trattative.

Uno dei principali protagonisti degli ultimi tempi è sicuramente Carlos Sainz. Il pilota spagnolo lascerà Maranello al termine della stagione, poiché la Ferrari ha deciso di non rinnovargli il contratto e di puntare sul sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Tuttavia, complice un ottimo inizio di 2024, condito da due terzi posti e una bellissima vittoria in Australia, al buon Carlos le alternative per il prosieguo di carriera non gli mancano.

Sainz, niente Red Bull: due team in pole

In tale scenario, la domanda che tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori si pongono è la seguente: per quale squadra correrà il figlio d’arte madrileno a partire dal 2025? Fino a qualche tempo fa, sembrava che Sainz fosse indirizzato a Milton Keynes, ma in queste ore è giunta un voce autorevole che afferma l’esatto contrario. La voce in questione è quella dei colleghi di F1-Insider, i quali riferiscono che la Red Bull si starebbe man mano convincendo che l’opzione migliore per il futuro del team sia il rinnovo di Sergio Perez. Nonostante il messicano non abbia brillato particolarmente in apertura di campionato.

Sempre stando a quanto riferisce il noto portale tedesco, le piste più calde per il futuro di Sainz sarebbero due: la prima, quella che porta a Brackley tra le fila della Mercedes, dove lo spagnolo andrebbe ad occupare proprio il sedile lasciato vuoto da Hamilton; la seconda, quella che porta a un ricchissimo contratto con Audi, squadra che entrerà in Formula 1 nel 2026 e che intanto potrebbe garantirgli un posto alla Stake Sauber.

Quale sarà effettivamente la prossima destinazione di Sainz lo scopriremo tra non molto. Intanto, la notizia relativa al (possibile) mancato passaggio del numero 55 alla Red Bull è stata appresa con grande stupore dagli appassionati di Formula 1. Sembrava fatta. Ma nel Circus, si sa, la prima regola è: mai dare nulla per certo prima che arrivi un comunicato ufficiale.