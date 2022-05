Milan-Fiorentina, formazioni ufficiali: Bennacer in panchina

Serie A, formazioni ufficiali Milan-Fiorentina: gli schieramenti scelti da Pioli e Italiano per il match di campionato a San Siro.

Oggi pomeriggio a San Siro il Milan si gioca una partita molto importante per la sua corsa Scudetto. Dopo aver sconfitto la Lazio a Roma, adesso c’è la Fiorentina da affrontare e battere.

La squadra di Vincenzo Italiano viene da tre sconfitte consecutive e certamente ha grande voglia di riscatto. Può ancora qualificarsi in Europa e viene a Milano per fare un risultato positivo. All’andata i viola avevano avuto la meglio a Firenze con un 4-3. Ci sono tre ex rossoneri come Giacomo Bonaventura, Riccardo Saponara e Krzysztof Piatek che vogliono essere protagonisti oggi.

Stefano Pioli e i suoi ragazzi sanno che il match odierno è complicato e contano molto sul supporto del pubblico per conquistare 3 punti importanti. Il mister ha recuperato Ismael Bennacer, che ha smaltito l’infortunio a una caviglia rimediato nel derby di Coppa Italia contro l’Inter ma che parte dalla panchina. Unici assenti Simon Kjaer e Alessandro Florenzi.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Krunić, Saelemaekers; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenković, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; González, Cabral, Saponara. A disp.: Drągowski, Rosati; Martínez Quarta, Nastasić, Terzić; Bonaventura, Torreira; Callejón, Ikoné, Kokorin, Piątek, Sottil. All.: Italiano.

Arbitro: Doveri di Roma.