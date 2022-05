Milan-Fiorentina nella storia: prima partita visibile nel Metaverso

Novità iper-tecnologica per il calcio italiano. La Serie A sbarcherà nel Metaverso digitale per alcune zone di pubblico straniero.

Il calcio italiano fa un balzo importante verso il futuro e le nuove tecnologie. Domani infatti la Serie A TIM sbarcherà ufficialmente nel Metaverso digitale.

Quella italiana, come scrive Calcioefinanza.it, sarà la prima lega calcistica del mondo a trasmettere una partita in questa innovativa realtà virtuale, entrando di fatto nel metaverso con una strategia ben precisa.

La gara in questione sarà Milan-Fiorentina, che si disputerà a San Siro domani alle ore 15. L’importante match tra rossoneri e viola sarà dunque il debutto ufficiale della Serie A in questo universo parallelo e digitale, considerato da molti come il vero futuro della fruibilità elettronica.

Trasmissione esclusiva per Medio Oriente e Nord Africa

Un bel traguardo, che la Serie A deve alla partnership tra TIM e le società di tecnologia avanzata The Nemesis e ConsenSys. L’idea è quella di trasportare gli spettatori nel metaverso e donare al mondo del calcio una struttura più funzionale ed al passo con l’innovazione.

Sarà possibile assistere a Milan-Fiorentina collegandosi all’interno della stanza di Lega Serie A presente nel metaverso di The Nemesis. Ma questo primissimo esperimento non sarà fruibile dal pubblico italiano, bensì verrà testato nell’area MENA (ovvero gli spettatori del Medio Oriente e del Nord Africa).

L’amministratore della Lega Serie A, ovvero Luigi De Siervo, ha spiegato così l’importanza di questo passaggio nel mondo virtuale: “Abbiamo scelto di trasmettere per primi una partita di calcio nel Metaverso perché riteniamo la frontiera dell’innovazione tecnologica Middle East e Nord Africa (MENA) rappresentano per noi un’area strategica per la presenza dominante della generazione Z e per la particolare recettività verso le novità. Continua così un percorso iniziato con l’emissione dei primi NFT a maggio 2021 e proseguito con la realizzazione dell’International Broadcasting Centre di Lissone”.