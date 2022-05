Milan-Fiorentina, Tonali: “Difficile oggi pensare di non far gioire i nostri tifosi”

Le parole dell’ex Brescia a pochi istanti dall’inizio della sfida contro la formazione toscana

Mancano pochi minuti all’inizio di Milan-Fiorentina, match valido per la 35sima giornata di Serie A. Un’altra partita fondamentale nel percorso verso lo scudetto, con i rossoneri che vogliono continuare a sognare.

L’obiettivo sono i tre punti per rimanere in vetta e allungare momentaneamente sull’Inter, in attesa della sfida dei nerazzurri sul campo dell’Udinese alle 18. A San Siro c’è un clima straordinario e c’è il tutto esaurito per trascinare la squadra di Stefano Pioli alla vittoria. I viola sono comunque un ostacolo difficile da superare, nonostante sia reduce da due ko consecutivi. Uno dei protagonisti di quest’anno per il Diavolo è di certo Sandro Tonali, autore della rete decisiva la settimana scorsa all’Olimpico contro la Lazio.

Il centrocampista rossonero a parlato ai microfoni di Dazn prima di andare a prepararsi per la sfida contro la squadra di Italiano. Queste le sue parole: “La testa in una giornata come oggi è fondamentale. Con uno stadio così con tutta questa gente che ci sostiene ed è dalla nostra parte, è difficile non farli gioire e pensare di non poter raggiungere un obiettivo. Quindi oggi daremo tutto come abbiamo sempre fatto durante l’anno, però sappiamo che oggi è ancora più importante”.