Preferenza al progetto Milan: si chiude con Investcorp

Nuove indiscrezioni su un possibile colpo che il Milan potrebbe piazzare in estate facendo un investimento importante.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno un contratto in scadenza, ma dovrebbero essere confermati dall’eventuale nuova proprietà Investcorp e si stanno già muovendo per alcuni possibili rinforzi. La dirigenza ha le idee abbastanza chiare sui ruoli nei quali servirà intervenire.

Sicuramente il Milan comprerà un nuovo difensore centrale. Anche se in questa stagione è esploso Pierre Kalulu, bisogna comunque considerare che Simon Kjaer rientrerà da un grave infortunio e che Matteo Gabbia potrebbe chiedere di essere ceduto per giocare con maggiore continuità.

Inoltre, c’è anche la situazione di Alessio Romagnoli da monitorare. Il capitano rossonero va in scadenza di contratto e non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro. La trattativa per il trasferimento alla Lazio non sta affatto decollando e dunque ogni scenario è possibile, persino quello di un rinnovo che fino a poco tempo fa sembrava improbabile.

Calciomercato Milan, colpo Botman: le ultime news

Il difensore centrale che il Milan ha come primo obiettivo da mesi è Sven Botman. Ormai tutti sanno che Maldini e Massara hanno in mente lui come ideale partner di Fikayo Tomori al centro della retroguardia. È mancino e per caratteristiche potrebbe essere un buonissimo rinforzo per il reparto.

Gianluca Di Marzio a williamhillnews.it ha confermato che Botman ha già detto sì al club rossonero. La sua preferenza è per il progetto che gli è stato presentato dal Milan, nonostante il pressing insistente del ricchissimo Newcastle United. Adesso si lavora per trovare l’accordo con il Lille. Il possibile cambio di proprietà potrebbe accelerare l’operazione.

L’ex Ajax in questi giorni ha ribadito che molto probabilmente lascerà la sua attuale squadra al termine della stagione. Nel recente passato aveva dichiarato di essere affascinato dalla possibilità di vestire la maglia del Milan, un club con una grande storia e con un progetto in continua crescita.

Se da più fonti di calciomercato è già giunta notizia dell’esistenza di un accordo contrattuale con Botman, diversa è la questione tra la società rossonera e il Lille. L’affare va ancora definito. Il cartellino viene valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro. Ci sono dei dettagli da discutere prima della fumata bianca. Il passaggio di proprietà del Diavolo potrebbe consentire a Maldini e Massara di chiudere tutto.