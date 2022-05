Cassano: “Milan quarta forza della Serie A”. Vieri lo contraddice

Vieri e Cassano hanno parlato della squadra di Pioli durante l’ultima puntata della Bobo TV.

Il Milan è primo in classifica in Serie A e c’è chi pensa meriti questo piazzamento e chi invece parla di fortuna. Sicuramente i rossoneri non sono lì per caso e va riconosciuto che per colpa di alcuni errori arbitrali mancano dei punti che possono essere decisivi nella corsa Scudetto.

Della squadra di Stefano Pioli si è parlato anche nell’ultima puntata della Bobo TV su Twitch. Questo il punto di vista di Antonio Cassano: “La partita contro la Fiorentina non mi è piaciuta, mi aspettavo di più. Se Terracciano non fa l’errore, finisce in pareggio. Non sono d’accordo sul fatto che il Milan meritasse di vincere. Comunque è solido ed è squadra. Anche se se è meno bello di tempo fa, porta a casa i risultati con voglia ed entusiasmo. Per quello che sta facendo, bisogna applaudirlo ed è meritatamente primo”.

Anche se riconosce i meriti del Milan, Cassano pensa che il gruppo di Pioli come valori non sarebbe da Scudetto: “Se l’Inter non vince lo Scudetto è un fallimento. Lo sta vincendo la quarta forza del campionato. Chi avrebbe messo un centesimo sul Milan primo a tre giornate dalla fine? Non è più forte neppure dell’Atalanta, al massimo è allo stesso livello”.

Anche Christian Vieri ha espresso il suo pensiero sulla squadra rossonera: “Se il Milan dopo 35 partite è primo significa che è forte forte. A livello di nomi Inter e Juve meglio, ma poi la domenica bisogna andar in campo a giocare. Il Milan è una belva. Se oggi è primo, vuol dire che è più forte delle altre”.

Vieri pensa che il Milan non sia la quarta forza della Serie A, ma che abbia dimostrato di essere la prima meritatamente. E ricordiamo che gli mancano alcuni punti per colpe non esattamente sue. Vedremo come finirà questo campionato avvincente.