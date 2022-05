Esonero in Serie A: cambia il mister che sfiderà l’Inter

A tre giornate dalla fine del campionato si continua a cambiare. Il Cagliari ha deciso di esonerare Walter Mazzarri. Ecco la scelta di Giulini

Ancora un esonero in Serie A. La retrocessione in Serie B fa davvero paura e il Cagliari prova un’insperata mossa per riuscire a salvare la categoria.

Il presidente dei sardi, Giulini, ha optato per l’esonero di Walter Mazzarri, dopo il ko di sabato contro il Verona di Tudor. Come riporta Sky Sport, che conferma una notizia ormai nell’aria, da ieri, è solo questione di poco: Mazzarri sta per ricevere comunicazione del suo esonero.

E’ stato annullato l’allenamento di oggi a dimostrazione che ben presto Pavoletti e compagni saranno allenati da una nuova guida. Il prescelto è Alessandro Agostini. L’ex difensore del Cagliari, salvo clamorosi colpi di scena, siederà sulla panchina dei sardi in queste ultime tre giornate di campionato.

Tra lotta salvezza e scudetto

La situazione è davvero complicata: i sardi occupano la diciassettesima posizione e hanno solamente un margine di tre punti sulla zona retrocessione. La Salernitana, terzultima, però, ha ben due partite in meno e domenica il Cagliari farà visita proprio alla squadra di Nicola, per quello che si preannuncia come un vero spareggio salvezza.

Il cammino del Cagliari, indirettamente, interessa anche la lotta Scudetto. I sardi, infatti, alla penultima giornata di Serie A saranno chiamati ad ospitare l’Inter di Simone Inzaghi, con il Milan attento spettatore.