Il Milan è primo anche in un’altra classifica: grazie ai tifosi – FOTO

I rossoneri si trovano in vetta in un’altra speciale classifica: ecco il dato eccellente ottenuto dai tifosi

Il Milan è protagonista di una stagione davvero memorabile ogni tipo di dato è pronto a testimoniarlo. Non parliamo solo dei numeri ottenuti dalla squadra di Stefano Pioli sul campo, ma anche di altri numeri.

I numeri ad esempio dei tifosi rossoneri, sempre pronti a sostenere il Diavolo e per questo sempre elogiati da tecnico e giocatori. Tifosi rossoneri che hanno fatto meglio di tutti gli altri in Italia quest’anno come dimostrato da una particolare statistica. La Gazzetta dello Sport, infatti, ha riportato la classifica delle squadre di Serie A per media di tifosi allo stadio per partita, basata sui dati del portale Transfermarkt.

Anche in questa speciale classifica il Milan è in testa con una media di 42.388 tifosi a partita nella stagione 2021-2022, davanti anche in questo caso all’Inter di Simone Inzaghi, di poco sotto con 41.995. San Siro è la sua grande capienza aiuta molto, ma il dato dipende anche e soprattutto dal grandissimo campionato che stanno disputando le due milanesi.

Al terzo posto c’è la Roma con oltre 40mila presenze di media, seguita da Napoli (28mila), Juventus (22mila) e Lazio (21mila). Sorprendente la nona posizione occupata dalla Salernitana, i cui tifosi hanno dato e stanno dando un grande apporto all’Arechi. Bene anche Fiorentina, Bologna e Torino. Ecco la classifica: