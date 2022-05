Milinkovic-Savic, l’annuncio spiazza tutti: svolta clamorosa

Novità sul futuro del forte centrocampista serbo, che dovrebbe cambiare squadra al termine di questo campionato.

Sono anni che in Italia gioca un centrocampista considerato tra i più tecnici e completi del suo ruolo. Un elemento di spessore che fa gola a molti sul mercato, ma negli ultimi 7 anni non ha mai cambiato squadra.

Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, mediano serbo della Lazio. Un calciatore dalla fisicità e dalla qualità tecnica davvero invidiabili, che lo rendono da anni un punto fermo sia della squadra di Sarri, sia del campionato italiano di Serie A.

A 28 anni compiuti Milinkovic-Savic sembra però propenso a fare una nuova esperienza, magari accettando le lusinghe di club importanti. Anni fa il Milan aveva tentato di approcciare il serbo, provando a convincerlo a trasferirsi in maglia rossonera. Ma le esose richieste di Claudio Lotito hanno sbarrato le porte all’eventuale trasferimento.

L’agente svela: “Stiamo trattando con due società”

La Lazio il prossimo anno non parteciperà alla Champions League ed è ancora in corsa per un posto nelle competizioni europee minori. Motivo per cui l’addio di Milinkovic-Savic sembra sempre più vicino. Il classe ’95 ha voglia di misurarsi con esperienze più elevate, nonostante l’affetto per i colori biancocelesti.

Non mancano le proposte ed i sondaggi concreti in questi mesi per il centrocampista. La rivelazione ufficiale arriva dal suo agente, l’ex centravanti serbo Mateja Kezman. Quest’ultimo, intervistato da Foot001.com, ha fatto sapere come vi siano ben due club attualmente in pole per il suo acquisto.

A Sergej non mancano le offerte per il mercato estivo. Al momento stiamo parlando con Manchester United e Paris Saint-Germain. È concentrato sul finale di stagione con la Lazio, ma non possiamo nascondere che il suo desiderio è quello di giocare con il Manchester

Dunque due top club sulle tracce di Milinkovic-Savic, ma soprattutto la rivelazione sulla ‘preferenza’ assoluta del calciatore laziale. Pare che l’idea di giocare in Premier League, in particolare con la maglia dei Red Devils, sia l’aspirazione massima del talento balcanico.

Con queste notizie della concorrenza spietata, i club italiani sembrano destinati ad uscire dalla corsa a Milinkovic-Savic. Oltre al Milan, che come detto è storicamente attratto dalle capacità del giocatore, anche la Juventus si era affacciata a Formello per provare a trattare l’acquisto del 28enne.

Il numero 21 della Lazio è probabilmente il centrocampista del panorama europeo che meglio di tutti sa unire un fisico da corazziere con piedi educati. Fino a qualche anno fa Lotito lo valutava non meno di 120 milioni di euro. Oggi potrebbe accontentarsi di un’offerta da 70-75 milioni.