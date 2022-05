Sfida Milan-Siviglia per il centrale: prezzo fissato

Il Siviglia si è inserito nella corsa a un centrale che piace parecchio al club rossonero: si potrebbe scatenare una sfida nel calciomercato estivo.

Tutti sanno che il Milan nella prossima campagna acquisti interverrà in tutti i reparti, a partire dalla difesa. Da tempo c’è una trattativa per Sven Botman e potrebbe essere proprio lui il colpo per la retroguardia di Stefano Pioli.

L’ex Ajax costa 30-35 milioni di euro e sembra aver già dato preferenza al progetto rossonero rispetto a quello di altre società, a partire dal Newcastle United. Ha caratteristiche che si possono ben sposare sia con Fikayo Tomori sia con Pierre Kalulu. La dirigenza lo ha seguito a lungo ed è convinta del suo valore.

Oltre a Botman, può arrivare anche un altro difensore a Milanello. Bisogna considerare che Simon Kjaer rientra da un grave infortunio e che Matteo Gabbia potrebbe chiedere la cessione, almeno in prestito, per poter giocare con maggiore continuità. Senza dimenticare che Alessio Romagnoli è in scadenza di contratto e può andarsene a parametro zero.

Calciomercato Milan, anche il Siviglia su Nelsson

Tra i difensori che il Milan ha nella lista dei potenziali rinforzi c’è anche Victor Nelsson, danese classe 1998 che milita nel Galatasaray. Gli osservatori rossoneri sono stati più volte in Turchia per visionarlo da vicino e le relazioni stilate sono buone. Pagato circa 7 milioni nell’agosto 2021, adesso il suo valore di mercato è raddoppiato.

Oltre al Milan, anche altre squadre lo stanno seguendo con grande interesse. Secondo quanto rivelato da Todofichajes.com, anche il Siviglia si è inserito nella corsa a Nelsson. Il club andaluso a fine stagione può perdere sia Diego Carlos che Jules Koundé. Il direttore sportivo Monchi lo ritiene un rinforzo ideale e la fonte riferisce che l’operazione si potrebbe concretizzare per circa 15 milioni.

L’ex talento del FC Copenaghen ha disputato una buona annata nel Galatasaray, ma sarebbe felice di approdare in un campionato più importante della Super Lig. Liga e Serie A sono certamente destinazioni a lui gradite. Il club di Istanbul e il giocatore attendono offerte. Vedremo se il Milan si farà avanti concretamente per il centrale danese.