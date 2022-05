Verona-Milan, al via la vendita dei biglietti: info e prezzi

E’ iniziata la vendita dei tagliandi per il match di domenica al Bentegodi tra Verona e Milan: ecco info e prezzi

Dopo la vittoria contro la Fiorentina l’entusiasmo dei tifosi rossoneri è alle stelle. A tre giornate dalla fine la squadra Pioli è avanti di 2 punti rispetto all’Inter in classifica e, come se non bastasse, ha lo scontro diretto a favore.

Le speranze della squadra e di tutto l’ambiente stanno crescendo e domenica prossima, in occasione di Verona-Milan, saranno tanti i tifosi rossoneri che andranno a sostenere la squadra per trascinarla a un altro successo. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club gialloblu, i biglietti per la partita sono in vendita da lunedì 2 maggio alle ore 10 su vivaticket.it o nei punti vendita Viva Ticket presenti sul territorio nazionale.

A meno si successive restrizioni, per questo incontro tutti i tifosi residenti in Lombardia non hanno l’obbligo di possedere la tessera del tifoso per poter acquistare il tagliando, e questo indipendentemente dal settore dello stadio. La vendita resterà aperta fino alle ore 19 di sabato 7 maggio. Per motivi di ordine pubblico il club scaligero consiglia ai tifosi del Milan di acquistare il biglietto in questo settore, il quale non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Ecco tutti i prezzi dei biglietti per Verona-Milan: