Bonucci pentito del trasferimento al Milan: “Un errore”

Bonucci torna a parlare della sua esperienza in maglia rossonera e fa un commento che certamente non farà piacere ai tifosi milanisti.

Era stato il grande colpo del Milan “cinese” nel calciomercato estivo del 2017, ma l’avventura di Leonardo Bonucci in rossonero è durata una sola stagione. Ben presto ha deciso di mollare Milano per fare ritorno alla Juventus.

La sua “fuga” non fu ben vista dei tifosi milanisti, dato che lui era il capitano della squadra e ha preferito abbandonare la nave in un momento nel quale faceva un po’ d’acqua a causa dei noti problemi della proprietà. Ma non basta certamente un anno per diventare degli idoli, soprattutto se arrivi dalla Juve e non stavi esattamente simpatico alla tifoseria, quindi è servito poco tempo per farsene una ragione del suo addio.

Per il difensore non è stato facile neppure il ritorno a Torino, dove i tifosi bianconeri non lo hanno accolto benissimo. Era stato visto come un traditore per aver scelto il Milan l’anno prima e anche per aver esultato sotto la curva juventina nel match di campionato disputato all’Allianz Stadium, dunque gli è servito del tempo per riconquistare la stima della tifoseria.

Bonucci pentito del trasferimento al Milan

Bonucci in un’intervista concessa a DAZN ha parlato di nuovo della sua esperienza rossonera e ha ribadito di essersi un po’ pentito di averla fatta: “Quella scelta fu dettata da un momento di delusione, di rabbia e di frustrazione. Poi tutto è stato cancellato. Dagli errori si impara. Oggi sono contento di essere un esempio per i più giovani e spero di esserlo almeno per due anni, visto che il contratto scade nel 2024”.

Il difensore della Juventus ritiene un errore essere passato da Torino a Milano, una scelta dettata da un momento di insoddisfazione che stava vivendo in maglia bianconera anche a causa dei rapporti non idilliaci con Massimiliano Allegri. Poi le cose si sono sistemate.

Il Milan a distanza di anni non rimpiange l’addio di Bonucci. Oggi ha una difesa molto solida e non si guarda più indietro. Si guarda avanti e in estate il reparto dovrebbe essere rinforzato. Sven Botman del Lille potrebbe essere l’innesto per Stefano Pioli.