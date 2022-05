Miglior francese all’estero dell’anno: due rossoneri fra i candidati – FOTO

Ottimo e notevole riconoscimento per due calciatori del Milan, che sono considerati tra i migliori ‘stranieri’ nella loro patria.

Il Milan ha un progetto concreto e molto serio. Ovvero creare e rinnovare ogni anno la rosa in maniera da restare competitiva su tutti e fronti, con ambizioni di crescita sia individuale che complessiva.

Un piano strategico che non dovrebbe cambiare troppo in futuro, anche con l’arrivo della proprietà araba di Investcorp. L’idea è quella di mettere a disposizione di mister Pioli una rosa giovane, con calciatori utili nell’immediato ma dalla prospettiva assoluta. Per questo motivo il Milan è un assemblaggio internazionale di ottima qualità.

Tra i campionati maggiormente saccheggiati sul mercato dal Milan c’è quello francese. O quanto meno i dirigenti si sono spesso affidati a talenti originari d’oltralpe, sia che giocassero nella Ligue 1, sia che arrivassero da altri campionati europei.

Maignan e Theo tra i migliori “stranieri” di Francia

Tanti i calciatori di origine francese di proprietà Milan attualmente. In rosa ve ne sono ben 7, tra coloro che hanno scelto la nazionalità transalpina e altri che invece ne vantano il passaporto ma giocano in altre Nazionali. Senza dimenticare Yacine Adli del Tolosa, prossimo colpo già prenotato dal Milan per il 2022-23.

Due di questi sono stati inseriti nella Top 5 di un premio molto speciale. La lega calcistica francese e la UNFP stanno organizzando come ogni anno le premiazioni per i migliori calciatori ed allenatori di Francia della stagione 2021-2022. Il corrispettivo degli Oscar del Calcio AIC che si tengono ogni anno in Italia.

Tra le categorie spicca quella del Miglior calciatore francese all’estero. Ovvero viene votato e premiato il giocatore di nazionalità francese che ha militato fuori dai confini nazionali ed avuto il miglior rendimento durante la stagione. A questo premio ambiscono ben due rossoneri: Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi titolari del Milan e nazionali a disposizione del c.t. Deschamps.

Maignan e Theo se la vedranno con altri tre connazionali di grande spessore. Ovvero Karim Benzema, bomber del Real Madrid, l’ala Ousmane Dembelé del Barcellona ed il mediano tuttofare Ngolo Kanté del Chelsea. Lo scorso anno proprio Benzema si è aggiudicato questo riconoscimento.

Un po’ di Milan anche negli altri premi. Tra i migliori portieri è in lizza Gianluigi Donnarumma, passato dai rossoneri al PSG durante la scorsa estate. Mentre la Lega francese ha inserito l’ex milanista Lucas Paquetà tra i papabili per il premio del Miglior calciatore di Ligue 1 2021-2022.