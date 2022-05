Milan, allarme diffidati: rischiano l’Atalanta

La situazione diffidati in casa Milan a tre giornate dal termine del campionato: non si può rischiare di perdere questi calciatori!

Il Milan si appresta a vivere le ultime tre gare di questo pazzo ma entusiasmante campionato in cui la lotta per lo Scudetto rimarrà viva presumibilmente fino all’ultima giornata. E’ proprio questo che rende affascinante la Serie A di questa stagione, più che il tasso tecnico delle squadre che si è rivelato non proprio eccelso…

Tutto sommato però il Milan se l’è cavata, e alla grande. Nessuno ad inizio anno avrebbe mai immaginato che i rossoneri avrebbero potuto lottare per il tricolore, poi farlo con i cugini dell’Inter ha sempre un qualcosa di speciale. Le due squadre di Milano sono tornate a comandare in Italia e ci si augura che possano tornare a farlo anche in ambito europeo, almeno il Milan… Detto questo, adesso è vietato sbagliare. Vero, i ragazzi di Pioli possono permettersi anche due vittorie e un pareggio, ma sarebbe meglio concludere in bellezza senza rischiare nulla.

Sarà comunque molto difficile perché il diavolo affronterà in sequenza Hellas Verona fuori casa, Atalanta a San Siro e Sassuolo a Reggio Emilia. In particolar modo le prossime due saranno davvero complicate in quanto sia Hellas che Atalanta lottano per un piazzamento in Europa. E poi si sa, a Sassuolo non è mai stata semplice. L’Inter invece ha sulla carta delle partite più semplici con Empoli, Cagliari e Sampdoria. Tutto però è da vedere, e proprio i nerazzurri lo sanno bene dato che hanno perso il primato a Bologna… C’è però un altro fattore che contribuisce a spaventare il Milan.

Mezza difesa è in diffida: Pioli, bisogna fare molta attenzione. Cambi in vista?

La situazione diffidati preoccupa e non poco il Milan di Stefano Pioli. In particolar modo il reparto difensivo, dato che rischiano molto sia Kalulu che Tomori! Entrambi sono a quota quattro ammonizioni e alla prossima scatterà il turno di squalifica. I rossoneri in questo momento non possono permettersi di perdere questi due giocatori che si stanno rivelando davvero essenziali per la squadra. Con loro la difesa rossonera (ovviamente anche prima con Kjaer) è davvero un muro.

E’ possibile che Pioli, nella prossima gara con l’Hellas Verona, possa fare qualche riflessione. E’ giusto rischiarli entrambi, considerando anche che la prossima al Meazza sarà contro la temibile Atalanta? In panchina è pronto Alessio Romagnoli che potrebbe far rifiatare Kalulu, per ora però si tratta solamente di supposizioni. Comprenderemmo anche la scelta di continuare a schierare la coppia franco-inglese che finora riesce a dare quella sicurezza necessaria al resto del gruppo. Anche perché lo stesso Romagnoli è l’altro diffidato tra i milanisti, oltre Brahim Diaz.